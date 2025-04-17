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申請地籍測量免跑地所買界標！地政事務所將主動提供

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
各式材質土地界標。內政部提供
各式材質土地界標。內政部提供

為協助民眾確認土地範圍、減少界址糾紛，內政部17日通過「界標管理辦法」修正草案，未來申請地籍測量時，地政事務所將主動提供界標，民眾不必再親自購買。同時，界標將全面納入登記管理，並拍照或掃描記錄其位置，讓日後產權更有保障。

內政部表示，界標是土地「畫界」的依據，過去常因埋設流程不清或保存不當，導致鄰地爭議頻傳。此次修法包含四大重點，第一，主動提供界標，民眾申請測量時，地政事務所會依現場狀況，提供鋼釘、塑膠或水泥材質的界標，免去自行採購的麻煩；第二，強化管理與公示性，未來界標將列冊管理，並可標示機關名稱或代碼，提升辨識度與信賴度。

第三，空間資訊留存，界標埋設後，將透過拍照、錄影或光達掃描方式，記錄界標與周圍固定物的位置，供未來查證；第四，新增「↑」符號界標：針對特殊地形無法直接埋設界標的情況，增訂指示性符號協助界址確認。

內政部長劉世芳指出，此次修法是為了從源頭強化土地管理與產權保障，讓民眾能更放心地申請測量與埋設界標，避免不必要的糾紛，本次修正條文及附表將於近日發布施行。

內政部 劉世芳

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