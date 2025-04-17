對等關稅衝擊降存準率？央行：流動性充裕尚不需要

美國總統川普宣布對等關稅政策，雖然暫緩90天，企業仍嚴陣以待，行政院為此展開產業傾聽之旅，會中有人建議央行調降存準率，釋放資金動能。央行今天提出5點說明，直言目前銀行體系新台幣資金流動性充裕，可支應企業資金需求，不需要調降存準率。

美國政府4月2日宣布對等關稅政策後，行政院採取包括開啟產業傾聽之旅等5項因應策略，而在產業傾聽之旅座談會中，與會人士建議央行調降存款準備率，釋放資金動能，提供國內產業所需資金。

央行今天發布新聞稿，對此提出5點說明，強調目前銀行體系新台幣資金流動性充裕，可充分支應企業資金需求。

首先，央行貨幣政策工具多元，尤其以每日進行的公開市場操作最具機動性，是央行主動、迅速因應市場資金情勢最常使用的政策工具。央行減少發行定期存單，可挹注市場資金，反之增發定存單，則收回市場資金，可妥適調節市場流動性於適當水準。

央行表示，目前台灣銀行體系流動性相當充裕，近期超額準備每月平均達新台幣500億元。

第二，今年4月16日，央行邀請6家放款餘額較高的國銀進行意見交流，瞭解美國對等關稅政策對銀行流動性與放款量能影響。與會銀行表示，目前銀行體系流動性充裕，銀行也能充分支應企業資金需求。

第三，因應美國對等關稅政策對市場資金情勢的可能影響，若銀行有流動性需求，央行可隨時減發定期存單，挹注市場資金，以快速因應市場變化情勢。截至4月16日，央行定期存單發行餘額為7.26兆元。

第四，目前銀行體系新台幣資金流動性充裕，且央行可機動以公開市場操作方式，迅速調節市場資金，因此還不需要以調降存款準備率方式，挹注市場資金。

第五，未來央行將密切關注美國對等關稅政策對市場資金情勢影響，與國內企業取得融資情形，適時採取調節金融措施，以維持市場充裕流動性。