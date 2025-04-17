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高雄市長陳其邁提出調降存準率協助企業 中央銀行祭五點回應

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中央銀行。圖／聯合報系資料照片
中央銀行。圖／聯合報系資料照片

高雄市長陳其邁日前提出調降央行存款準備率，才有更多資金動能提供銀行幫企業做因應；對此，中央銀行17日祭出五點回應，強調目前我國銀行體系流動性相當充裕，近期超額準備每月平均達500億元。

央行表示，4月2日美國政府宣布實施對等關稅政策，行政院採取包括開啟產業傾聽之旅等五項因應策略。於產業傾聽之旅座談會中，與會人士建議央行調降存款準備率，釋放資金動能，提供國內產業所需資金。有關前述建言，央行提出五點說明。

一、央行貨幣政策工具多元，尤以每日進行之公開市場操作最具機動性，為央行主動、迅速因應市場資金情勢最常使用之政策工具。透過央行減少（增加）發行定期存單，挹注（收回）市場資金，可妥適調節市場流動性於適當水準。目前我國銀行體系流動性相當充裕，近期超額準備每月平均達500億元。

二、今年4月16日央行邀請6家放款餘額較高之本國銀行來行，進行意見交流，瞭解美國對等關稅政策對銀行流動性與放款量能之影響。與會銀行表示，目前銀行體系流動性充裕，銀行亦能充分支應企業資金需求。

三、因應美國對等關稅政策對市場資金情勢之可能影響，銀行若有流動性需求，央行可隨時減發定期存單(截至本年4月16日止，央行定期存單發行餘額為7.26兆元)，挹注市場資金，以快速因應市場變化情勢。

四、基於目前銀行體系新臺幣資金流動性充裕，且央行可機動以公開市場操作方式迅速調節市場資金，故尚無須以調降存款準備率方式來挹注市場資金。

五、未來央行將密切關注美國對等關稅政策對市場資金情勢之影響與國內企業取得融資情形，適時採取調節金融措施，以維持市場充裕之流動性。

央行 美國 關稅

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