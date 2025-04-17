快訊

結親英特爾？加碼投資美怎布局 台積電法說會七大重點一次看

今年初表態將與大陸繼續合作…適逢晶片禁令 黃仁勳再訪北京

朱立倫下動員令！蔣萬安晚間赴北檢聲援 北市警局長：集會未申請核准

這幾款車最省油！經濟部最新「車輛油耗指南」暨省油車風雲榜出爐

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部。圖／聯合報系資料照片
經濟部。圖／聯合報系資料照片

為協助民眾選購能源效率高的車輛，經濟部能源署除了每月定期於網路公布最新認證的車輛能效資訊，每年也彙整相關資料編製為「車輛油耗指南」，供民眾參考。為了進一步鼓勵民眾選購節能減碳的電動車輛，2024年「車輛油耗指南」亦收錄已完成測試及認證的電動車輛能源效率資訊。

經濟部公布，在2024年「車輛油耗指南」的非電動車輛節能車款排名如下：

小客車類前三名分別為本田 FIT A522H1502 1498c.c. A1 5D、LEXUS LBX HYBRID 1490c.c. CVT 5D及TOYOTA CAMRY HYBRID 2487c.c. CVT 4D，以上皆是油電複合動力小客車，其中以本田公司生產之FIT A522H1502 1498c.c. A1 5D表現最佳，每公升汽油平均可行駛26.9公里。

商用車類前三名分別為TUCSON NX4H-C 1598c.c. A6 5D、TUCSON NX4H-A 1598c.c. A6 5D油電複合動力汽油商用車及CITROEN BERLINGO VAN(XL) 1499c.c. A8 5D柴油車，其中能效表現以三陽公司生產之TUCSON NX4H-C 1598c.c. A6 5D油電複合動力汽油商用車居冠，每公升汽油平均可行駛21.1公里。

機車方面，依據「機車燃料消耗量試驗方法」進行能源效率測試後，前三名皆是HONDA品牌SUPER CUB車系車款，其中以榮立重型機車有限公司進口之HONDA SUPER CUB 109.5c.c. M4表現最佳，每公升汽油平均可行駛95.9公里。

能源署表示，若希望車輛達到最佳節能減碳效果，除了慎選節能的車款外，良好的駕駛習慣及定期保養也不可忽視；例如：減輕車輛載重、加減速保持平穩、維持正常胎壓及避免長時間怠速等，皆有助於節能省油。

能源署也特別說明，2024年「車輛油耗指南」所公布之能源效率測試值，是在實驗室標準條件下測得，實際使用情境可能因天候、路況、塞車狀況、空調使用及駕駛習慣等因素影響，每公升汽(柴)油或每度電實際可行駛之公里數，可能低於指南所示之能源效率測試值，請民眾參酌使用。

2024年「車輛油耗指南」已刊登在能源署全球資訊網（https://www.moeaea.gov.tw/）首頁 > 認識能源署 > 政府資訊公開 > 施政計畫、業務統計、研究報告 > 節約能源 > 業務統計項下，歡迎各界下載利用。如需查詢特定車型油耗資訊，亦可至「車輛耗能研究網站」（https://auto.itri.org.tw/），查詢「車輛能效查詢」或「電動車輛能效專區」頁面。

經濟部 電動車

延伸閱讀

對陸小額包裹…擬取消免稅 淘寶登記與營業項目不符罰120萬

貪公務汽油…加滿偷抽回家用 台中里幹事犯貪汙重罪判緩刑

崇越子公司要開發台東風電？郭智輝：這樣講我會很難過

小改款Hyundai Tucson L 1.6T試駕體驗！韓系國產休旅產品力大升級

相關新聞

這幾款車最省油！經濟部最新「車輛油耗指南」暨省油車風雲榜出爐

為協助民眾選購能源效率高的車輛，經濟部能源署除了每月定期於網路公布最新認證的車輛能效資訊，每年也彙整相關資料編製為「車輛...

高雄市長陳其邁提出調降存準率協助企業 中央銀行祭五點回應

高雄市長陳其邁日前提出調降央行存款準備率，才有更多資金動能提供銀行幫企業做因應；對此，中央銀行17日祭出五點回應，強調目...

白話財經EP159｜DeepSeek諭示低成本AI時代來臨 商業模式也將顛覆

AI（人工智慧）一直是全球科技界、投資市場的重要話題，就連生活中的小樂趣，也可由AI帶動。最近ChatGPT生成的吉卜力畫風，就再度引起話題，許多人都玩到愛不釋手。一年一度的COMPUTEX台北國際電腦展，今年以「AI NEXT」為題，探討AI接下來會為這個世界帶來哪些改變與新發展。 本集白話財經邀請外貿協會董事長黃志芳，以及聯合報副總編輯應翠梅，請兩位一起來聊聊全球AI發展趨勢，以及2025 COMPUTEX新亮點。

產業用水增長 國發會：重大工程優先評估以促參辦理

面對日益嚴峻的全球氣候變遷挑戰及不斷增長的產業用水需求，國發會17日舉行委員會議，由經濟部報告強化供水韌性作為。國發會主...

保留核電？彭啓明：延役並非按一個鍵這麼簡單

環境部長彭啓明前一天在出席活動時喊出「考量國安，應保留核能」，他17日以三點聲明，一、環境部並非核能相關主責單位，只是關...

因應對等關稅 環部推台版CBAM 參考歐盟免費核配等做法

我國碳費制度於今年上路，碳費徵收對象將於明年5月依今年全年度的溫室氣體排放量計算並繳納碳費。但因美國總統川普宣布對貿易夥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。