這幾款車最省油！經濟部最新「車輛油耗指南」暨省油車風雲榜出爐

為協助民眾選購能源效率高的車輛，經濟部能源署除了每月定期於網路公布最新認證的車輛能效資訊，每年也彙整相關資料編製為「車輛油耗指南」，供民眾參考。為了進一步鼓勵民眾選購節能減碳的電動車輛，2024年「車輛油耗指南」亦收錄已完成測試及認證的電動車輛能源效率資訊。

經濟部公布，在2024年「車輛油耗指南」的非電動車輛節能車款排名如下：

小客車類前三名分別為本田 FIT A522H1502 1498c.c. A1 5D、LEXUS LBX HYBRID 1490c.c. CVT 5D及TOYOTA CAMRY HYBRID 2487c.c. CVT 4D，以上皆是油電複合動力小客車，其中以本田公司生產之FIT A522H1502 1498c.c. A1 5D表現最佳，每公升汽油平均可行駛26.9公里。

商用車類前三名分別為TUCSON NX4H-C 1598c.c. A6 5D、TUCSON NX4H-A 1598c.c. A6 5D油電複合動力汽油商用車及CITROEN BERLINGO VAN(XL) 1499c.c. A8 5D柴油車，其中能效表現以三陽公司生產之TUCSON NX4H-C 1598c.c. A6 5D油電複合動力汽油商用車居冠，每公升汽油平均可行駛21.1公里。

機車方面，依據「機車燃料消耗量試驗方法」進行能源效率測試後，前三名皆是HONDA品牌SUPER CUB車系車款，其中以榮立重型機車有限公司進口之HONDA SUPER CUB 109.5c.c. M4表現最佳，每公升汽油平均可行駛95.9公里。

能源署表示，若希望車輛達到最佳節能減碳效果，除了慎選節能的車款外，良好的駕駛習慣及定期保養也不可忽視；例如：減輕車輛載重、加減速保持平穩、維持正常胎壓及避免長時間怠速等，皆有助於節能省油。

能源署也特別說明，2024年「車輛油耗指南」所公布之能源效率測試值，是在實驗室標準條件下測得，實際使用情境可能因天候、路況、塞車狀況、空調使用及駕駛習慣等因素影響，每公升汽(柴)油或每度電實際可行駛之公里數，可能低於指南所示之能源效率測試值，請民眾參酌使用。

2024年「車輛油耗指南」已刊登在能源署全球資訊網（https://www.moeaea.gov.tw/）首頁 > 認識能源署 > 政府資訊公開 > 施政計畫、業務統計、研究報告 > 節約能源 > 業務統計項下，歡迎各界下載利用。如需查詢特定車型油耗資訊，亦可至「車輛耗能研究網站」（https://auto.itri.org.tw/），查詢「車輛能效查詢」或「電動車輛能效專區」頁面。