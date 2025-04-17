產業用水增長 國發會：重大工程優先評估以促參辦理

面對日益嚴峻的全球氣候變遷挑戰及不斷增長的產業用水需求，國發會17日舉行委員會議，由經濟部報告強化供水韌性作為。國發會主委劉鏡清指示，規劃中水資源建設計畫應加速提報，並依兆元投資國家發展方案，重大工程優先評估以促參方式辦理的可行性，滿足用水需求。

國發會今天召開第128次委員會議，經濟部就「因應氣候變遷強化台灣供水韌性」提出報告。

劉鏡清表示，行政院於2021年8月核定台灣各區水資源經理基本計畫為整體水資源規劃的藍圖，各項水資源建設已見成效，各部會及地方政府持續合作，強化流域整體治理，已核定的水資源建設應加速執行，如新竹、台南海淡廠、大安大甲溪聯通管等工程，規劃中水資源建設計畫請加速提報，並依行政院核定兆元投資國家發展方案，重大工程優先評估以促參方式辦理的可行性，以滿足未來六大區域產業及生活圈農業、民生用水需求。

劉鏡清還提到，為利流域整體治理成效，經濟部將運用行政院水及流域永續推動小組策略會議機制，強化政府跨部門協調，以系統性治水與韌性提升為核心，整合部會相關圖資、逐步推動建構精準分配資源模式，訂定治理優先順序，以有限資源提升流域治理效能。

劉鏡清並強調，面對日益嚴峻的全球氣候變遷挑戰及不斷增長的產業用水需求，政府各部門將與地方政府緊密合作，進一步推動水資源建設，強化流域治理與供水韌性，以確保全國六大區域產業及生活圈農業、民生未來的穩定供水，支持民生需求及各項產業發展。

國發會指出，台灣雖降雨豐沛，惟時空分布不均，不易蓄存，氣候變遷影響下豐枯加劇，加上灌溉用水占水庫供水比率大及經濟發展快速產業用水需求，供水風險大，政府透過開源、節流、調度、備援及管理超前部署，從水源頭到水龍頭，跨部合作強化系統治理，自2017年起迄今累計增加每日237萬噸水源，相當全國22%公共用水，各項水資源建設已有顯著成效。

國發會表示，政府並同步打造西部廊道供水管網及推動科技造水如再生水及海淡水等，力求創新突破，除導入智慧化水資源管理外，水利署也成為全球第一個通過 PAS 2080驗證之水利政府機關，推動水利工程減碳，邁向2050淨零轉型，更與農業部門跨域整合，推廣稻作轉旱作及圳路復興改善，提升農業用水效率下兼顧糧食安全，均衡台灣六大區域產業及生活圈農業、民生用水無虞。