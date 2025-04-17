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國發會：水資源重大工程可優先評估以促參辦理

中央社／ 台北17日電

全球氣候危機加劇，增添台灣供水穩定挑戰，國發會今天舉行委員會議，由經濟部報告強化供水韌性作為。國發會主委劉鏡清指示，規劃中水資源建設計畫應加速提報，並依兆元投資國家發展方案，重大工程優先評估以促參方式辦理的可行性，滿足用水需求。

國發會發布新聞稿指出，今天召開第128次委員會議，經濟部就「因應氣候變遷強化台灣供水韌性」提出報告。

國發會表示，台灣降雨豐沛，但時空分布不均，不易蓄存，加上灌溉用水占水庫供水比率大，以及經濟發展快速，必須滿足產業用水需求，政府透過開源、節流、調度、備援及管理超前部署，跨部合作強化系統治理，106年至今，累計增加每日237萬噸水源，相當全台22%公共用水，各項水資源建設已有顯著成效。

國發會指出，政府同步打造西部廊道供水管網及推動科技造水如再生水及海淡水等，更與農業部門跨域整合，推廣稻作轉旱作及圳路復興改善，提升農業用水效率，兼顧糧食安。

劉鏡清表示，行政院已於110年8月核定台灣各區水資源經理基本計畫為整體水資源規劃藍圖，各項水資源建設已有成效，各部會及地方政府應持續合作，強化流域整體治理，已核定的水資源建設加速執行，如新竹、台南海淡廠、大安大甲溪聯通管等工程，規劃中水資源建設計畫也應加速提報，並依行政院核定兆元投資國家發展方案，重大工程優先評估以促參方式辦理的可行性，滿足未來六大區域產業及生活圈農業，確保民生用水需求。

劉鏡清也說，為了提升流域整體治理成效，經濟部將運用行政院水及流域永續推動小組策略會議機制，強化政府跨部門協調，訂定治理優先順序，以有限資源提升流域治理效。

面對全球氣候變遷挑戰日益嚴峻，以及產業用水需求持續成長，劉鏡清說，政府各部門將與地方政府緊密合作，推動水資源建設，強化流域治理與供水韌性，支持民生需求及各項產業發展。

國發會 水資源 經濟部

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