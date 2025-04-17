保留核電？彭啓明：延役並非按一個鍵這麼簡單

環境部長彭啓明前一天在出席活動時喊出「考量國安，應保留核能」，他17日以三點聲明，一、環境部並非核能相關主責單位，只是關注低碳能源；二、若是要將核能放入國家安全考量，未來應該由全方位韌性委員會討論；三、核電廠機組重啟費用非常高昂，必須要審慎研議。他強調，「如果要延役不是說我們今天按一個鍵，明天就啟動了、可以繼續用這麼的簡單的一件事情」。

立法院社會福利及衛生環境委員會17日邀請環境部、經濟部針對「因應美國退出巴黎氣候協定並提出對等關稅，對國內產業淨零轉型造成衝擊」進行專題報告，並備質詢。

彭啓明會前接受聯訪時表示，首先，環境部並不是能源、核能、或是核廢料的主責單位，但因為環境部關心淨零碳排，會關注任何能源的低碳性，所以環境部會一直留意國際趨勢。第二，昨天有民眾在現場主動提到未來國家安全的問題是非常重要，那核能是不是要列入一個考慮，當時也跟大家開放性地討論到確實有些國家在思考這個問題的時候，確實把這個核能放入跟國家安全的因素考量，但在台灣，這個不是氣候變遷對策委員會的工作，未來或許再全方位韌性的委員會可以來做討論，目前「沒有已經開會討論出任何的結果」。

他說，第三個，台灣過去從來沒有過重啟核能的經驗，核能不管要重啟還是研議，首要面臨到幾季設備老舊、需要重新再檢查，還要重新考量到場址是否受到地震斷層的影響，最重要的事還要考慮核廢料該如何處理，更重要的是根據國際能源總署報告顯示機組要重啟或研議需要花費幾十億美金。

他強調，「如果要延役不是說我們今天按一個鍵，明天就啟動了、可以繼續用這麼的簡單的一件事情」，是必需要花上非常非常多的預算，也要社會非常大的一個共識，這個是一個很複雜的過程，過去台灣也沒有過這個經驗，我們必須審慎的來評估，那最重要的是要國人要有共識才能往下做得到。