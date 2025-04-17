因應對等關稅 環部推台版CBAM 參考歐盟免費核配等做法

我國碳費制度於今年上路，碳費徵收對象將於明年5月依今年全年度的溫室氣體排放量計算並繳納碳費。但因美國總統川普宣布對貿易夥伴課徵對等關稅，為國際減碳工作增添不確定性。環境部表示，將推出台版CBAM（碳邊境調整機制）， 其中參考歐盟、韓國及新加坡等國家給予部分免費核配或免稅額作法，先以排放量調整維護我國產業國際競爭力。

立法院衛環委員會今天邀請環境部長彭啓明、經濟部、外交部等就「因應美國退出巴黎氣候協定並提出對等關稅，對國內產業淨零轉型造成衝擊」進行專題報告，並備質詢。

依據我國「碳費收費辦法」規定，碳費徵收對象為公告應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量之排放源，且年排放量超過2.5萬公噸二氧化碳當量之電力業、燃氣供應業及製造業，初估徵收對象約260家企業。為強化減量誘因，碳費制度設計同步納入「自主減量計畫」與「優惠費率」機制，透過經濟誘因導引高碳排產業提前減碳，確保碳費制度具備以減量為核心的成效。

彭啓明說，為減輕企業執行自主減量計畫的投資負擔，金融監督管理委員會推出「綠色轉型及金融行動方案」，將企業自主減量計畫納入投融資評估的優先考量；經濟部於「產業創新條例」增訂節能減碳為投資抵減項目，啟動相關輔導機制，提供產業專業技術諮詢及輔導，協助產業申請自主減量計畫，爭取適用優惠費率。

我國碳費收取目的在於鋼鐵廠等產品輸出至歐盟，因其產品生產之碳排已繳交碳費，屬於已支付碳價，即可對應扣除已繳納的費用，歐盟CBAM規範要求列管商品自2023年10月起進行申報，而歐盟執委會於今年2月依據申報資料分析，99%進口產品碳排放來自於大型進口商，因此提出修訂CBAM規範草案，包括年進口量低於50公噸的小型進口商，可豁免適用CBAM；大型進口商則簡化碳排計算及申報作業，並且延後開始購買CBAM憑證時間，由2026年改為2027年2月起。

彭啓明指出，我國參考國際碳定價制度及歐盟CBAM推動的經驗，依氣候法第28條規定，於去年發布「碳費收費辦法」，其中已考量產業外移至碳定價制度較為寬鬆的國家，或未受碳定價管制區域所衍生的碳洩漏問題，並參考歐盟、韓國及新加坡等國家給予部分免費核配或免稅額之作法，於「碳費收費辦法」中設計過渡配套機制，先以排放量調整維護我國產業國際競爭力。

彭啓明說，考量台版CBAM規畫涉及國際貿易事宜，且「氣候變遷因應法」規範方式與國際間仍有差異，需多方蒐集各界意見審慎評估，環境部後續將再邀集各部會及產業公會進行研商。