880億方案何時出爐 政院：持續加入產業想法儘速提出

美國總統川普祭出對等關稅後，我方已在4月11日與美方進行視訊會議，針對我方提出的880億產業支持方案，行政院發言人李慧芝表示，院長卓榮泰持續到第一線了解產業需求，因此仍在盤點中，將適時加入產業想法，特別條例會盡快調整並提出。

對於外界關心目前的談判進度，對此，李慧芝表示，上次的視訊會議上雙方進行了相當有建設性的談話，包括台美對等關稅、貿易障礙等，但有關談判細節則是基於雙方默契，不便對外說明，如果真的有相關進度政府一定會適時對外說明。

面對美國對等關稅來勢洶洶，行政院已積極盤點出880億產業支持方案，不過對於提出的時間，李慧芝表示，由於卓榮泰持續都有到第一線去關心及了解產業需求，也會適時滾動檢討產業的支持方案是否還需要增加，因此至此仍在盤點中，會持續把產業想法納入，特別條例會盡快調整並提出。

此外，對於排除貿易障礙中的其中一項則是有關我國美豬美牛相關標示或標準，有立委擔心是否就會因此放寬標準影響國人健康，李慧芝說，在談判過程中雙方一定都會就自己國家的利益據以力爭，確保自己國家的利益，因此後續相關的談判仍會持續進行。

另外，李慧芝也說，在日前的視訊談判過程中雙方的態度與溝通，都是相當有建設性的對談，至於在關稅調整部分，由於涉及國內產業的政策及產業發展，此部分仍需要通盤考量，但對於談判的相關細節都還在討論及研擬中，但一定會考量到產業及國人的最大利益來做談判，對於後續的更多細節也會等到時機成熟在適時對國人說明。