對等關稅增經濟壓力 環境部：恐對綠能供應鏈產生衝擊

美國總統川普今年1月20日對外宣示退出巴黎協定，預定於明年1月27日生效，因此目前美國仍受巴黎協定約束及須履行其相關義務，但對等關稅政策也使主要經濟體面臨供應鏈與能源政策的壓力。環境部表示，預期太陽能板、電池、電動車等清潔技術產品進口成本將上升；此外，就中國生產低價綠能設備，也恐因美、中對峙而影響全球能源轉型進度。

立法院衛環委員會今天邀請環境部長、經濟部、外交部等就「因應美國退出巴黎氣候協定並提出對等關稅，對國內產業淨零轉型造成衝擊」進行專題報告，並備質詢。

環境部報告指出，川普提出對等關稅政策，使主要經濟體面臨供應鏈與能源政策的壓力，對全球貿易與氣候治理可能產生連鎖影響，包含在供應鏈及綠能設備成本方面，面臨美國退出巴黎協定及提出對等關稅政策，對綠能供應鏈可能產生重大衝擊，預期將使太陽能板、電池、電動車等清潔技術產品進口成本上升；此外，就中國生產低價綠能設備，也恐因美、中對峙而影響全球能源轉型進度。

能源轉型方面，國際油價受美國主導及經濟衰退預期而下跌，天然氣與石油將相對便宜，降低國際社會能源轉型誘因。我國身為出口導向型經濟體，正處於產業轉型與邁向淨零的關鍵階段。

針對外部貿易政策的變化可能影響產業碳排結構與永續投資節奏，環境部提出我國淨零因應對策如下，包含協助產業降低減碳成本，並朝向綠色低碳供應鏈發展，以及協助受衝擊產業提供專案輔導措施； 持續協助產業進行數位與綠色雙軸轉型；以及擴大綠領人才培訓，並提供綠色成長基金投資，發展我國淨零創新技術。

環境部長彭啓明表示，2050淨零排放為國際趨勢，已成為各國未來發展核心，台灣的淨零轉型方向不致改變，我國也已接軌國際，於「氣候變遷因應法」明確將2050淨零目標入法，並對外公布「台灣2050淨零排放路徑及策略」。

國民黨立委涂權吉表示，對等關稅政策勢必影響台灣的淨零減碳進度，建議碳費收入是可用於協助產業的綠色轉型，也對國家2032和2035年的減碳目標有所助益。彭啓明表示，同意委員的看法，後續會納入考量。