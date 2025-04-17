談核能延役與重啟 彭啓明：不像買房換車這麼簡單

核三廠2號機即將在5月17日除役，屆時台灣將正式進入非核家園，因此核電延役修法是否通過，備受關注。環境部長彭啓明今天表示，根據國際能源署（IEA）報告指出，一台核能機組重啟或延役要幾十億美金以上，並不是像買房換車這麼簡單，加上台灣沒有重啟或延役核能機組的經驗，還需要國際專家評估與審核，但為了淨零碳排，任何低碳能源都會關注。

立法院衛環委員會今天邀請環境部長、經濟部、外交部、教育部、勞動部等就「因應美國退出巴黎氣候協定並提出對等關稅，對國內產業淨零轉型造成衝擊」、「國內校園、賣場及工作場域之室內空氣汙染物管理及防制精進作為」進行專題報告，並備質詢。

彭啓明昨天表示，總統府全社會防衛韌性委員會在討論相關議題時，認為站在國家安全的角度，確實應該要保留核能，但中央並沒有所謂的非核家園信仰，非核家園也不是行政團隊的神主牌，政府的態度是很開放的。

彭啓明今天接受媒體聯訪時繼續指出，環境部並非核能與核廢料的主責單位，但為了淨零碳排，任何低碳能源都會關注，至於核能是否列入考慮，有些國家確實把核能和國安放在一起考量，但老舊的核電廠設備要延役和重啟就必須檢查，以及斷層對核電廠的影響等，因為過去蓋的時候沒有這麼好的環評和相關地質調查，按照環評法規範，核電機組延役不需要經過環評，但除役和蓋乾式貯存槽就需要環評。

5月17日核三2號機將停機，是否有人建議應該保留？彭啓明說，根據IEA報告，一個機組重啟或延役要幾十億美金以上，不是買房換車這麼簡單，重要是國人也要有共識；如果購買新的核能反應爐，也需要大約7年左右的建置時間，以及相當龐大的經費。

彭啓明說，台灣還沒有核能重啟和延役的經驗和機制，因此需要國際專家來評估和審核，並不是有人拍胸脯保證就安全，也沒人可以打包票馬上延役，而任何能源都必須考量國家安全，不過國際局勢一直在變化，國安如何定義需要國安團隊來負責。

至於小型模組化反應爐（ＳＭＲ），彭啓明說，台灣要推動SMR，要經過嚴謹的社會溝通和評估，低碳技術也會持續投入，也包含國內核能人才的留用與培育等。