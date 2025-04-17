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川普要製造業移向美國 謝金河直指2大產業不可能存活

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
謝金河表示，川普要製造業移向美國，成衣及鞋業都不可能在美國存活。聯合報系資料照片
謝金河表示，川普要製造業移向美國，成衣及鞋業都不可能在美國存活。聯合報系資料照片

美國總統川普掀起全球關稅風暴，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，這次台灣的鞋業是川普關稅大刀下，首當其衝的產業；川普要製造業移向美國，成衣及鞋業都不可能在美國存活。

謝金河在臉書發表「台灣鞋業的底氣：百和在印尼深耕」一文，他在印尼參訪百和集團印尼廠，百和從黏扣帶、魔鬼貼起家，這些都是工序繁瑣，少量多樣的產品，如今供應鞋業代工廠的鞋材。百和不生產鞋子，但是每一家鞋廠都必須用百和的鞋材，這正是百和這些年成功的要素。

這次台灣的鞋業是川普關稅大刀下首當其衝的產業，謝金河說，但是從另一個角度來看，這些年從Nike、Adidas、Newbalance到這些年崛起的HOKA，或是ON，如果沒有台灣的鞋廠隱身在這些品牌大廠後面，這些大廠絕不可能享有超高毛利率。

謝金河表示，鞋材生產線很像成衣業，在不同的機台上生產多樣化的產品，這正是台商的強項。川普要製造業移向美國，成衣及鞋業都不可能在美國存活，從鞋帶穿孔，到鞋帶，還有複雜的供應鏈及材料管理，這都不是美國的強項。

「我問業者，川普的關稅大刀揮下，你們怎麼躲？」謝金河表示，大家普遍的看法是「先觀望一下」，如果難逃衝擊，最後關稅會由品牌廠承擔，這可能是台灣鞋廠的底氣。

川普 百和 美國

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