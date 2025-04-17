彭啓明：考量國安 應該保留核能

核三廠二號機即將在五月十七日除役，核電延役修法是否通過，備受關注。環境部長彭啓明昨表示，前幾天全社會防衛韌性委員會討論時，委員們認為站在國家安全的角度應該要保留核能，中央沒有非核家園信仰，非核家園也不是行政團隊的神主牌，政府的態度是很開放的。

中華民國化學工業責任照顧協會（ＴＲＣＡ）昨天舉辦二○二五年會，彭啓明出席，以「碳定價、碳關稅與二○三五國家減碳新目標」專題演講，聚焦全球碳市場的動態及碳關稅的影響。

彭啓明表示，減碳目標之所以有彈性，在於要面對國際政經新局勢，以及等待全球最新氣候科技的瓶頸與突破，例如小型模組化反應爐（ＳＭＲ），以及國內ＡＩ用電需求等，以及財畫法修正後，氣候資金投入的不確定性等。

彭啓明也談到核能，指日本核能的延役和重啟都花了很多錢，我國核三則將在今年五月十七日執照屆滿停機，台灣如果要延役和重啟核能同樣也要花大筆經費，但法令修正、核安檢查、核廢料處理，加上還要有全民共識，其實相當複雜。

彭啓明說，國際上最快商轉的ＳＭＲ案例大概落在二○三○年，但為了更快速減碳，確實期待新核能技術的推出，台灣也有在做相關研究，除了必須研究新核能技術，也要培育相關人才。

現場有企業質疑，現在燃氣發電占最高比率，台海若發生封鎖恐嚴重影響國安。彭啓明表示，對進口天然氣的倚賴確實涉及國安議題，因此總統府全社會防衛韌性委員會在討論相關議題時，認為站在國家安全的角度，確實應該要保留核能，但中央並沒有所謂的非核家園信仰，非核家園也不是行政團隊的神主牌，政府的態度是很開放的，但是否使用核能交由專家來談，以及後續法令修正的結果才能得知。

不過綠色公民行動聯盟研究員林正原強調，從俄烏戰爭就能看到，烏克蘭的核電廠被俄羅斯的無人機和飛彈攻擊，假如台海發生戰爭，用核能來做為能源韌性的作法是不可靠的，目前世界上只有政治與經濟良好的國家才適合核電廠運轉。

氣候先鋒者聯盟發起人楊家法則認為，站在國安應保留核能的說法，更像是美國多次暗示台灣要使用核能的回應，或是賴清德總統總算意識到天然氣供氣延宕問題的解方，但如果真的有心使用核能，早就該著手修法。此外，川普政府希望減少台美貿易逆差，假如台灣採購美國的核能反應爐，確實能解決部分貿易逆差的問題。