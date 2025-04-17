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京華城20%容獎 暫緩實施

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

京華城案20%容積獎勵爭議，昨（16）日傳出台北市都發局說明鼎越公司在本月9日已掛件申請取消。中石化（1314）子公司鼎越昨天晚間發表聲明，確實已於4月9日主動向台北市政府掛件申請都審變更，暫緩實施20%容積獎勵之部分，並非取消。

民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，目前仍在羈押，為避免京華城變爛尾樓，市場傳出鼎越已在9日掛件申請變更都市設計內容，主動撤銷20%爭議容獎。台北市都發局指出，資料顯示京華城容積率從840%降低成728%，主要是減去樓地板面積，實際樓層並未減少。

鼎越表示，為避免引起外界誤解，特予澄清上述京華城20%容積獎勵案，鼎越確實已於4月9日主動向台北市政府掛件申請都審變更，暫緩實施20%容積獎勵之部分，但並非取消。

鼎越表示，變更的內容為調整樓地板面積將容積率降至728%，並調整地上層上部量體，減少部分樓層數，以影響原開發內容最少的方式辦理，俾利開發案繼續興建及銷售。後續將遵照法院之最終判決辦理。

京華城 柯文哲

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