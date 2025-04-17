京華城20%容獎 暫緩實施

人工智慧（AI）正以前所未有的速度滲透我們的生活與工作。不論是學生、上班族，還是企業主，是否能善用AI，已成為影響競爭力的關鍵。這不是科技預言，而是正在發生的現實。「AI不會淘汰人，但會淘汰不會用AI的人」逐漸成為事實。光是熟悉並運用「大型語言模型」還不夠，當它顯得有點「夢幻但不實用」，這時候，就該由另一類AI登場：推理模型。

2025-04-17 06:00