國發會預告修正「攬才專法」 未見擴大租稅優惠

國發會預告修正《外國專業人才延攬及僱用法》，此次修正有三大重點，包括：年薪600萬元以上的全球菁英，可縮短申請永居門檻，從三年降為一年；其二則是將數位遊牧入法，每次總停留期限為二年；第三是開放世界大學排名前200大可以取得個人化工作許可，他們來台不見得要受聘僱，也可以自由接案，工作型態更多元。

不過，此次預告修正的草案內容未見擴大租稅優惠。對此，國發會說明，日後在行政院、立法院期間，仍可討論強化攬才誘因，為了趕時效，便先將法案預告，但並未放棄爭取更多優惠。

國發會表示，本次修正《攬才專法》是為配合落實「國家人才競爭力躍升方案」的重大政策，並參考日本、新加坡與英國等作法，強化誘因，朝放寬外國專業人才來台工作、鬆綁外國專業人才停居留及優化社會權益保障等三面向優化制度，以建構我國具國際競爭力的攬才留才體制，搶占競逐國際優才的先機。

國發會指出，《攬才專法》修正內容預計5月2日預告期滿後送行政院，力拚本會期送立法院審議。

《外國專業人才延攬及僱用法》此次修正有三大重點，首先，年薪600萬元以上的全球菁英，可縮短申請永居門檻，從三年降為一年。第二則是有鑑於近年全球衍生的「數位遊牧民族」已成為各國攬才對象，國發會參考鄰近國家作法後，考量多數國家對數位遊牧的停留期限都超過一年，因而將原本的「3+3」，最長停留六個月，延長為最長停留二年。

至於第三大重點，則是國發會為了搶先吸引取得世界大學排名前200名大學的學士以上學位者，來台從事專業工作，參考英國「高潛力人才簽證（High Potential Individual visa, HPI）制度，核給個人化工作許可，開放前200大來台不見得要受聘僱，也可以自由接案，工作型態更多元。國發會說明，以前雖有尋職簽證，但誘因沒那麼大。

另外，現行外國專業人才延攬及僱用法設有薪資所得超過新台幣300萬元起五年內，享有超過部分折半課稅的優惠，國發會主委劉鏡清先前曾透露，希望進一步放寬，擴大誘因。但，此次預告修正的草案內容未見擴大租稅優惠。