水泥廠董座遭爆飆罵太太、霸凌兒女 信大發聲：與營運無關
二線水泥廠信大（1109）16日晚間發布重訊表示，數家媒體報導董事長楊智雄遭控飆罵太太霸凌兒女，楊智雄並強調「家有惡妻孽子很無奈」。信大澄清指出，媒體報導董事長個人事務與公司營運無關。
信大公告指出，包括鏡周刊、三立News、奇摩新聞等在16日相繼報導，楊智能被控飆罵太太霸凌兒女，楊智雄強調，家有惡妻孽子很無奈。
信大表示，這為董事長私人新聞，公司特此澄清說明，概與本公司業務無關，信大目前營運及財務一切正常，不受影響。
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