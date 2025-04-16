能源議題掀關注 彭啓明：核能要重啟、延役需社會溝通
能源議題持續受關注，環境部長彭啓明今天表示，總統賴清德、行政院長卓榮泰都說過非核家園不是神主牌，核能要重啟、延役需社會溝通。
彭啓明近日談及核能議題受到關注。今天接受媒體聯訪時指出，賴總統、行政院長卓榮泰公開場合都有說到，非核家園並不是神主牌，對於核能，行政院團隊是持開放的態度。
被追問核能是否是官方立場。他說，並沒有，目前來說的話，按照法令，核三廠2號機5月17日將除役，目前都照著法令行事。
他指出，行政院團隊也花很多時間研究核能重啟、延役需要的程序，以及是否需要環評等，這是非常複雜的過程，以費用來說，是非常、非常高的；當然過去比較少討論，他建議，如果要有法案的修正，未來要把實情公開說清楚，讓大眾知道會比較好一些。
彭啓明強調，核能要能真的在台灣重啟、延役，需要社會溝通，核安的問題就會引發非常大的討論，台灣不是說一方面法令過就可以解決這個問題，需要多方溝通，還有一段很長的路要走。
此外，他說，俄烏戰爭後，全球研究核能延役有增多的趨勢，如果要研議，核能或許是確保國家安全的一種選項；每個國家經驗都不一樣，目前以中國、俄羅斯蓋最多，占全球核能發展9成以上；未來如果要使用核能，也要考慮到核能供應鏈的問題。
同時，彭啓明補充，期待有新的核能SMR（小型模組化反應爐），目前要2030年之後才有可能有第一個案例，密切觀察有沒有新技術。
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