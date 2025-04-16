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美國關稅大刀猛揮 國發會估影響製造業產值5%

中央社／ 台北16日電
國發會副主委高仙桂。圖／行政院提供
國發會副主委高仙桂。圖／行政院提供

美國關稅大刀揮向各國，增添全球經貿不穩定性，國發會副主委高仙桂表示，美國關稅政策估將影響GDP成長率減少0.5至1.5個百分點；若以台灣對等關稅32%推估，將影響製造業產值5%，且台廠可能移至墨西哥等地生產，衝擊國內產能和就業機會。

三三會例會今天邀請高仙桂以「台灣經濟與產業創新發展」為題演講，高仙桂表示，若以美國對台灣加徵對等關稅32%推估，不僅將新增關稅支出，工業產品出口美國恐衰退26%，影響製造業產值5%。

攤開台灣對美國出口產品種類，高仙桂表示，電子資訊等產品占整體比重達7成，其中顯示卡、伺服器和半導體等產品高達5成，這些產品為美國廠商需求、且只能從台灣出口；未來若沒有爭取到具競爭力的關稅，台廠可能遷移至墨西哥等地，將影響國內產能和就業機會。

根據美國貿易擴張法（Trade Expansion Act）第232條款（Section 232），這項條款允許美國總統以國安為由課徵關稅。美國總統川普此次針對鋼鐵、鋁、汽車及汽車零件加徵關稅25%，高仙桂表示，目前台灣的鋼鐵等產品關稅和競爭對手一樣，但手工具和水五金面臨高達32%稅率，可能衝擊台灣中小型的手工具業者。

在總體經濟影響評估方面，高仙桂表示，主計總處評估GDP成長率減少0.5至1.5個百分點，但後續還須觀察許多變化，包括美國關稅是否會重重舉起、輕輕放下，以及中國大陸的外溢效應、台廠轉單狀況。

高仙桂會後受訪表示，由於川普關稅政策造成市場不確定因素，終端需求減少，「餅會變小」，除非台廠未來爭取到更大的轉單效應，對GDP成長率才有可能低於0.5個百分點。

美國對等關稅原本在美國時間4月9日開始實施，但川普宣布對超過75個國家宣布暫緩高額對等關稅90天，這段期間課徵10%對等關稅。

高仙桂表示，現在廠商面臨拉貨潮，廠商會緊急出單，趨勢觀察關稅10%不會再降，這幾個月將面臨非紅供應鏈等拉貨潮，但不確定性仍高，會讓終端需求變得保守。

國發會 川普 美國 製造業 關稅

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