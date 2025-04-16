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順德切入AI伺服器領域！GPU所需穩壓器導線架已接獲訂單 預計6月出貨

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導

功率導線架大廠順德（2351）正式切入AI伺服器供應鏈！順德16日表示，已接獲歐系客戶因應GPU高速運算降溫所需穩壓器導線架訂單，預計6月起出貨。法人估，今年下半年可望逐步放量，初期每月至少挹注1,000萬元營收

另一方面，中國大陸電動車市場持續升溫，順德3、4月來自中國大陸車用電子訂單創歷史新高，較去年同期呈雙位數增長，也為營運挹注成長動能。

順德受惠於車用客戶回流、回補庫存需求，以及銅價漲價效益，推升3月合併營收9.45億元，月增18%、年增13.7%，為連續二個月年增正成長；累計第1季合併營收25.37億元、年增6.2%，為歷史同期第三高。

法人估，順德首季毛利率有望較前季回升，獲利表現應同步向上。展望後市，法人表示，第2季營運仍可享有銅價飆漲效益，儘管目前有關稅戰變數影響，但隨著新產品陸續上市，今年營收力拚高個位數增長，獲利也有機會優於去年。

順德去年合併營收108.14億元，約與2023年持平，稅後淨利6.75億元、年減9.1%，每股稅後純益3.71元。

先前國際銅價快速上漲，3月份曾站上每公噸1萬美元關卡，不過美國宣布實施對等關稅後，銅價曾一度下滑至8,600美元，今天則回升至9,100美元上下。

據了解，導線架廠在客戶報價方式上，包含銅材及加工費，一部分會與國際銅價連動，若銅價走升，可以享有低價庫存好處，對營收、毛利率皆有助益。順德採取月計價，自3月起營收開始反應銅價上漲效益，第2季有望進一步提振毛利率表現。

展望後市，法人表示，順德去年中宣布成功開發因應GPU高速運算降溫所需穩壓器導線架之後，歷經客戶測試驗證，如今確定接獲客戶訂單，並從6月起正式出貨，可望挹注新的成長動能。

目前順德手上仍有逾百款新案在進行中，並以車用、工業及AI為主。其中新開發的高速運算（HPC）相關產品，包含穩壓器、伺服器電源供應器（PSU）等八款相關產品線，第1季已貢獻1,000萬元，後續將逐季增溫。

針對美國實施對等關稅政策，順德表示，公司車用電子產品去年出口到美國的金額約700萬元，占整體營收比重不到0.1%，對等關稅在車用電子方面可說沒有直接影響。

至於文具用品，去年營收約15億元，占集團整體營收的14%；其中出口美國金額為3億元，比重約二成。順德表示，文具由台灣出口部分，由於有10%關稅，正與客戶協調各自吸收部分，大陸廠生產的文具部分訂單有影響。

營收 美國 關稅

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