零容忍！跨部會合作 環檢警14年移送環保犯罪1.2萬人

為守護環境、嚴懲不肖業者非法棄置廢棄物惡行，法務部部長鄭銘謙、環境部部長彭啓明16日聯袂公布檢警調環聯合查緝成果。環檢警合作平台2011年成立，截至今年2月，對全國空、水、廢等環保犯罪案件，已有移送環保犯罪案件3,488件、移送人數超過1萬2,000人。

「對於破壞環境的犯罪行為！絕對零容忍！」兩位部長共同聲明，這不僅展現政府強力打擊不法的能力，更是向國人宣示，未來將以更緊密的跨部會合作，即時且有效的遏阻環保犯罪。「地球是我們跟後代借的，不要預支下一代的環境。」鄭銘謙回顧法務部從2011年就跟環境部前身環保署、警政署以「策略聯盟」形式合作，據環保署提供的情資，查獲無數污染案件並嚴懲犯罪行為，未來更要持續以更新的技術進行科技執法、以跨部會、公私協力等方式各方打擊犯罪。

「我們不是要炫耀成果，而是要讓國人知道，這個平台不斷破獲環境犯罪，希望民眾安心、不肖業者死心！」環檢警合作平台2011年成立，截至今年2月，對全國空、水、廢等環保犯罪案件，已有移送環保犯罪案件3,488件、移送人數 超過1萬2,000人。彭啓明回想一年前上任前民間期許他對國內眾多非法棄置卻受輕罰的環境犯罪案件「硬起來」，強調環境部面對舊議題提出的新解方是以全面系統化攜手檢警，以科技、大數據更有效地防堵非法行為。

環境部表示，如廢棄物未依規定再利用致污染環境，或任意棄置有害事業廢棄物，一經查獲，最高可處5年以下有期徒刑得併科1,500萬元以下罰金，並應依廢棄物清理法暨土壤及地下水污染整治法負起廢棄物清理及土壤污染整治等環境復原責任。

環境部表示，透過檢警調環攜手合作，層層溯源抽絲剝繭並運用科技工具分析蒐證，讓違法業者無所遁形且付出慘痛代價，未來仍將持續透過檢警調環等跨機關聯合查緝機制，打擊不法業者，遏阻環保犯罪，以維護環境品質，實現環境正義。