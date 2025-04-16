上下游全面查緝 環檢警聯手瓦解跨區非法棄置網絡

為守護環境、嚴懲不肖業者非法棄置廢棄物惡行，法務部與環境部6日聯袂公布檢警調環聯合查緝成果，分享運用科技工具分析蒐證，破獲跨域廢酸洗液及廢棄物非法棄置集團的案例，全案迄今經臺中地檢署進行4波起訴，累計已起訴37人，並查扣犯罪所得高達1.9億餘元，另由行政機關裁處不法利得3千餘萬元。

臺中地方檢察署檢察官陳祥薇回顧歷時三年，對犯罪集團上下游進行全面查緝的點滴，強調此案的廢棄物種類非常複雜，對團隊而言，不只要起訴，更要從查扣不法所得遏止不肖業者的犯罪動機、更要求有效恢復原狀才算實現環境正義。陳祥薇表示，要有效對抗縝密的犯罪集團，需要跨部會、跨縣市高度整合、資訊共享。

臺中地方檢察署、環境部環境管理署、法務部調查局臺中市調查處、內政部警政署保安警察第七總隊第三大隊及臺中市政府環境保護局等機關組成專案小組，於2022年10月間查獲廢酸洗液棄置於臺中市清水區農地，再依相關證據陸續查獲遭廢酸洗液染紅之苗栗縣三灣鄉中港溪河段棄置點、苗栗縣苑裡鎮、臺中市大里區及桃園市新屋區等4處棄置點，成功突破廢酸洗液再利用機構刻意設下規避環保機關稽查之假製程、假磅單、假發票、假出貨單及虛偽申報原料數據等防火牆，臺中地檢署於112年3月起訴11人及查扣犯罪所得5千餘萬元，並由行政機關裁處不法利得3千餘萬元。

本案在調查苗栗縣三灣鄉棄置點時，開挖發現原遭棄置廢酸洗液坑洞又遭回填廢塑膠混合物，查緝團隊立刻清查廢塑膠混合物來源及犯罪行為人等，再於2023年7月18日執行環檢警搜索行動，確認回填廢塑膠混合物行為人等，由臺中地檢署於2024年4月追加起訴6人。

執法團隊在例行性巡查前案位於苗栗縣苑裡鎮棄置點時，赫然發現疑似有不法業者非法處理廢棄物行為，即刻展開調查並查獲北部另1家廢酸洗液再利用機構收受廢酸洗液，竟未依規定於製程添加化學原料進行反應，且在長期未購入原料情況下，於系統中虛偽申報不實原料使用量，再將未反應之廢酸洗液，以槽車載運至苑裡鎮棄置點，誆稱作為水泥添加劑，與水泥及廢塑膠混合物、廢集塵灰、廢玻璃等事業廢棄物，混拌成不合格且無用途之水泥塊，非法棄置造成土壤重金屬污染，臺中地檢署再分別於2024年11月及2025年4月合計起訴20人，查扣犯罪所得1億3千餘萬元。

全案經檢警調環關聯合查緝，迄今由臺中地檢署進行4波起訴，累計已起訴37人，並查扣犯罪所得高達1.9億餘元，並由行政機關裁處不法利得3千餘萬元。