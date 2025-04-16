國安基金5,000億銀彈擴至1兆修法 財長鬆口持開放態度

國安基金目前正執行護盤任務，已有多名立委關注國安基金是否應擴大規模因應，郭國文已提案修法將基金規模提高至1兆元，周五應會進行一讀。財政部長莊翠雲今備詢時則鬆口，對於將國安基金規模由現行的5,000億元上調至1兆元「持開放態度」。

立院財政委員會邀請財政部、經濟部等部會就「防範中國大陸產品低價傾銷及透過台灣洗產地問題之因應策略」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委李彥秀詢及，國安基金過去八次入場平均金額約300億元左右，國安基金存在目的非救股市，而是穩定金融市場，對於基金擴編態度及支持理由為何，莊翠雲回應，持開放態度，由於當今台股市值與國安基金成立時差距達九倍之多，外資持股占比四成，她強調執行秘書操盤會謹慎動用資金。

國民黨立委林思銘認為國安基金擴大有必要性，莊翠雲亦表贊同，她說評估的重點包括台股市值達72兆元已是基金成立時的九倍；另外，外資持股占比四成。整體而言是否擴大一直在評估當中，目前資金來源5,000億，其中2,000億元是以財部持有股權質押向銀行借款，另外3,000億元是向勞保、勞退等四大基金借用，雖然操盤手歷次動用都在2,000億範圍以內，但四大基金本身有用途，要動用也不易。

郭國文上周已提案修法，將國安基金可運用資金的上限提高至1兆元，同時，把可運用資金二大來源的借款最高額度限制均予以刪除，以增加籌措財源彈性，讓國安基金可在1兆元額度內，評估欲動用資金的來源比例。