快訊

比特犬緊咬柴犬狠甩畫面曝光 眾人持棍棒驅趕「兩狗雙亡」

傳陸願與美協商 但盼川普「放尊重點」…人民幣短線走升

513大停電台電4人被認定怠忽職守 懲戒結果出爐

國安基金5,000億銀彈擴至1兆修法 財長鬆口持開放態度

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
國安基金目前正執行護盤任務，已有多名立委關注國安基金是否應擴大規模因應，財政部長莊翠雲今備詢時則鬆口，對於將國安基金規模由現行的5,000億元上調至1兆元「持開放態度」。本報資料照片
國安基金目前正執行護盤任務，已有多名立委關注國安基金是否應擴大規模因應，財政部長莊翠雲今備詢時則鬆口，對於將國安基金規模由現行的5,000億元上調至1兆元「持開放態度」。本報資料照片

國安基金目前正執行護盤任務，已有多名立委關注國安基金是否應擴大規模因應，郭國文已提案修法將基金規模提高至1兆元，周五應會進行一讀。財政部長莊翠雲今備詢時則鬆口，對於將國安基金規模由現行的5,000億元上調至1兆元「持開放態度」。

立院財政委員會邀請財政部、經濟部等部會就「防範中國大陸產品低價傾銷及透過台灣洗產地問題之因應策略」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委李彥秀詢及，國安基金過去八次入場平均金額約300億元左右，國安基金存在目的非救股市，而是穩定金融市場，對於基金擴編態度及支持理由為何，莊翠雲回應，持開放態度，由於當今台股市值與國安基金成立時差距達九倍之多，外資持股占比四成，她強調執行秘書操盤會謹慎動用資金。

國民黨立委林思銘認為國安基金擴大有必要性，莊翠雲亦表贊同，她說評估的重點包括台股市值達72兆元已是基金成立時的九倍；另外，外資持股占比四成。整體而言是否擴大一直在評估當中，目前資金來源5,000億，其中2,000億元是以財部持有股權質押向銀行借款，另外3,000億元是向勞保、勞退等四大基金借用，雖然操盤手歷次動用都在2,000億範圍以內，但四大基金本身有用途，要動用也不易。

郭國文上周已提案修法，將國安基金可運用資金的上限提高至1兆元，同時，把可運用資金二大來源的借款最高額度限制均予以刪除，以增加籌措財源彈性，讓國安基金可在1兆元額度內，評估欲動用資金的來源比例。

台股 國安基金 財政部

延伸閱讀

揪洗產地違規轉運 財經部會5年裁罰近3000萬元

擴充國安基金5000億資金規模？ 財長：持開放態度

財長鬆口可檢討國安基金規模 綠委擬修法調高至1兆

綠委郭國文脫口川普「比女人還女人」 民眾黨團轟歧視女性

相關新聞

採買紙尿褲？土銀前董座遭疑濫用公關費 金融高層曝內幕：不意外

立委黃國昌今天在立法院財委會質詢時，質疑土地銀行前董事長謝娟娟濫用公關費。金融業高層指出，黃國昌提到的採買紙尿褲、嬰兒用...

美債陷20多年來最大跌幅 市場策略師揭投資者首選「避險」資產

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，美國公債殖利率的潛在推動因素很有可能是美國境外投資者正在拋售美國資產，2...

兼顧國安須保留核能 彭啓明：中央沒有非核家園的信仰

中華民國化學工業責任照顧協會（TRCA）今天舉辦2025年年會，環境部長彭啓明會中談到核能表示，為幫台灣找到更多淨零的可...

台電分析3大類電費詐騙手法 助民眾免於受騙

詐騙手法推陳出新，近日有不法分子假冒台電名義，發布虛假招聘資訊實施詐騙。為打擊詐騙歪風，台電針對民眾最常收到的電費繳納通...

國安基金5,000億銀彈擴至1兆修法 財長鬆口持開放態度

國安基金目前正執行護盤任務，已有多名立委關注國安基金是否應擴大規模因應，郭國文已提案修法將基金規模提高至1兆元，周五應會...

美課關稅無薪假蠢動？這期兩家製造業、共200多人實施 勞動部回應了

勞動部16日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有110家、1,682人實施無薪假，較上期減13家，307人。勞動部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。