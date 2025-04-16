快訊

比特犬緊咬柴犬狠甩畫面曝光 眾人持棍棒驅趕「兩狗雙亡」

傳陸願與美協商 但盼川普「放尊重點」…人民幣短線走升

513大停電台電4人被認定怠忽職守 懲戒結果出爐

美課關稅無薪假蠢動？這期兩家製造業、共200多人實施 勞動部回應了

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
勞動部16日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有110家、1,682人實施無薪假，較上期減13家，307人。示意圖。圖／本報系資料照片
勞動部16日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有110家、1,682人實施無薪假，較上期減13家，307人。示意圖。圖／本報系資料照片

勞動部16日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有110家、1,682人實施無薪假，較上期減13家，307人。勞動部表示，美國對等關稅衝擊尚未反映在無薪假統計上。

儘管無薪假情勢未升溫，但這期仍有一家機械設備製造業、一家塑膠製品業新增二百多人無薪假；另還有一家半導體製造業則評估接續實施百餘人無薪假。在全球關稅海嘯來襲之際，無薪假情勢恐蠢蠢欲動。

勞動部統計顯示，目前製造業有69家、1,361人實施無薪假，較上期減少2家、177人。

四大製造業中，金屬機電工業現有51家、872人實施無薪假，較上期減少1家、271人；資訊電子業則有88人實施無薪假，較上期減少107人；化學工業則有266人實施無薪假，較上期增加173人；民生工業則有135人實施無薪假，較上期增加28人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉指出，製造業中，以金屬機電工業減了271人最多，主要有2家「機械設備製造」業，因訂單回穩，各有百餘人停止實施，其中1家原實施至4月底，還提前停止。

但同樣是「機械設備製造」，這期卻有1家因訂單減少，通報百餘人實施無薪假，實施3個月，每月實施3天。化學工業中，也有一家塑膠製品製造業通報百餘人實施無薪假，實施一個月，月休4天。

另外，資訊電子工業減少107人，主要是有1家從事半導體製造的業者，停逾百人無薪假，但業者反映，目前仍持續與員工協議、評估是否繼續實施。

美國總統川普是在4月3日宣布對台課徵32%關稅，接著在4月10日又宣布暫緩3個月。王金蓉表示，經詢問業者，業者反映訂單減少並非因美國實施對等關稅影響，而是先前訂單已有減少狀況。她表示，實施無薪假須與工會或勞工協商，需要協商時間，因此美國對等關稅衝擊，不至於這麼快反映在統計上。

王金蓉表示，美國對等關稅政策仍在變動中，仍有高度不確定性。廠商也回應目前仍在觀察變化以決定後續如何因應，勞動部也會密切監測減班休息、資遣通報等數據、隨時因應。勞動部長洪申翰更要求，地方政府在接獲雇主申請減班休息時，仍應該審視事業單位規模跟因應能力，來評估事業單位是否有實施減班休息的必要，避免濫用影響勞工權益。

勞動部 無薪假 製造業

延伸閱讀

無薪假1682人 暫未反映美國關稅政策不確定性

立委提修法增訂國定假日 卓揆：須經科學評估

憂對等關稅釀大量失業 洪申翰：投入150億元安定勞工就業

黃國昌轟勞動部不追討就安基金 知情人士：完全狀況外

相關新聞

採買紙尿褲？土銀前董座遭疑濫用公關費 金融高層曝內幕：不意外

立委黃國昌今天在立法院財委會質詢時，質疑土地銀行前董事長謝娟娟濫用公關費。金融業高層指出，黃國昌提到的採買紙尿褲、嬰兒用...

美債陷20多年來最大跌幅 市場策略師揭投資者首選「避險」資產

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，美國公債殖利率的潛在推動因素很有可能是美國境外投資者正在拋售美國資產，2...

兼顧國安須保留核能 彭啓明：中央沒有非核家園的信仰

中華民國化學工業責任照顧協會（TRCA）今天舉辦2025年年會，環境部長彭啓明會中談到核能表示，為幫台灣找到更多淨零的可...

台電分析3大類電費詐騙手法 助民眾免於受騙

詐騙手法推陳出新，近日有不法分子假冒台電名義，發布虛假招聘資訊實施詐騙。為打擊詐騙歪風，台電針對民眾最常收到的電費繳納通...

國安基金5,000億銀彈擴至1兆修法 財長鬆口持開放態度

國安基金目前正執行護盤任務，已有多名立委關注國安基金是否應擴大規模因應，郭國文已提案修法將基金規模提高至1兆元，周五應會...

美課關稅無薪假蠢動？這期兩家製造業、共200多人實施 勞動部回應了

勞動部16日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有110家、1,682人實施無薪假，較上期減13家，307人。勞動部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。