美課關稅無薪假蠢動？這期兩家製造業、共200多人實施 勞動部回應了

勞動部16日公布最新減班休息（俗稱無薪假）統計，目前有110家、1,682人實施無薪假，較上期減13家，307人。勞動部表示，美國對等關稅衝擊尚未反映在無薪假統計上。

儘管無薪假情勢未升溫，但這期仍有一家機械設備製造業、一家塑膠製品業新增二百多人無薪假；另還有一家半導體製造業則評估接續實施百餘人無薪假。在全球關稅海嘯來襲之際，無薪假情勢恐蠢蠢欲動。

勞動部統計顯示，目前製造業有69家、1,361人實施無薪假，較上期減少2家、177人。

四大製造業中，金屬機電工業現有51家、872人實施無薪假，較上期減少1家、271人；資訊電子業則有88人實施無薪假，較上期減少107人；化學工業則有266人實施無薪假，較上期增加173人；民生工業則有135人實施無薪假，較上期增加28人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉指出，製造業中，以金屬機電工業減了271人最多，主要有2家「機械設備製造」業，因訂單回穩，各有百餘人停止實施，其中1家原實施至4月底，還提前停止。

但同樣是「機械設備製造」，這期卻有1家因訂單減少，通報百餘人實施無薪假，實施3個月，每月實施3天。化學工業中，也有一家塑膠製品製造業通報百餘人實施無薪假，實施一個月，月休4天。

另外，資訊電子工業減少107人，主要是有1家從事半導體製造的業者，停逾百人無薪假，但業者反映，目前仍持續與員工協議、評估是否繼續實施。

美國總統川普是在4月3日宣布對台課徵32%關稅，接著在4月10日又宣布暫緩3個月。王金蓉表示，經詢問業者，業者反映訂單減少並非因美國實施對等關稅影響，而是先前訂單已有減少狀況。她表示，實施無薪假須與工會或勞工協商，需要協商時間，因此美國對等關稅衝擊，不至於這麼快反映在統計上。

王金蓉表示，美國對等關稅政策仍在變動中，仍有高度不確定性。廠商也回應目前仍在觀察變化以決定後續如何因應，勞動部也會密切監測減班休息、資遣通報等數據、隨時因應。勞動部長洪申翰更要求，地方政府在接獲雇主申請減班休息時，仍應該審視事業單位規模跟因應能力，來評估事業單位是否有實施減班休息的必要，避免濫用影響勞工權益。