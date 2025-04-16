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採買紙尿褲？土銀前董座遭疑濫用公關費 金融高層曝內幕：不意外
立委黃國昌今天在立法院財委會質詢時，質疑土地銀行前董事長謝娟娟濫用公關費。金融業高層指出，黃國昌提到的採買紙尿褲、嬰兒用品這些情節，並不令人意外，因為現在金融業競爭激烈，對客戶送禮都要送到心坎裡，尤其客戶家有喜事，這些禮品送給客戶也最具實用性。
至於其他項目使用的調查，財政部內部已完成調查報告，財政部長莊翠雲上午回應立委黃國昌質詢時，也表示根據財政部的調查結果，謝娟娟並無違規使用公關費的問題。
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