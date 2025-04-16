美債陷20多年來最大跌幅 市場策略師揭投資者首選「避險」資產

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭表示，美國公債殖利率的潛在推動因素很有可能是美國境外投資者正在拋售美國資產，2025年將有大量政府債券進入市場，也可能影響市場價格；因此，黃金似乎已成為投資者首選的「避險」資產類別。

趙耀庭表示，美國境外的外國賣家是過去幾天推動美元走弱和美國公債殖利率飆升的主要原因。美國市場債券殖利率最近上升，但歐洲、中國大陸和日本市場的債券殖利率並未上升，相信資金正從美國流出。在當前的關稅紛爭中，美國最大弱點可能是其相對較高的債務水準和外國資金持有其債務。

2024年，美國的債務償還成本攀升至相當高的水準，首次超過美國國防預算總額，如果利率上升，將導致美國在債務償還支出顯著增加。其中一種可能性是美國境外投資者不再持有的美國公債。

趙耀庭表示，根據美國財政部的統計數據，美國境外投資者持有的美國公共金融資產價值為32.1兆美元。相較之下，美國本地居民持有約15.8兆美元的外國資產。市場擔憂的是，因為美國政策突然大幅的變動，投資者可能正在質疑美國資產可靠性。如果美國境外投資者大量拋售美國資產，預計美元將繼續走弱，同時美國公債殖利率將繼續上升。公債利率飆升、美元拋售，顯示在當前環境下，投資者可能不再將美國資產視為曾經的避險資產。這導致更多投資者買入黃金，黃金似乎已成為投資者首選的「避險」資產類別。

趙耀庭表示，投資者可能會利用黃金來對沖美國公債利率進一步上升及美國經濟衰退的風險。此外，對於固定收益投資者而言，對美國長期債券保持謹慎態度，偏好適度期限的債券。如果美國總統川普開始宣布與某些國家達成貿易協議，可能會有一波反彈，但已經造成長期損害。此外，今年稍後將有大量政府債券進入市場，這也可能影響市場價格。