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台電分析3大類電費詐騙手法 助民眾免於受騙

中央社／ 台北16日電
詐騙手法推陳出新，近日有不法分子假冒台電名義，發布虛假招聘資訊實施詐騙。圖／AI生成
詐騙手法推陳出新，近日有不法分子假冒台電名義，發布虛假招聘資訊實施詐騙。圖／AI生成

詐騙手法推陳出新，近日有不法分子假冒台電名義，發布虛假招聘資訊實施詐騙。為打擊詐騙歪風，台電針對民眾最常收到的電費繳納通知，從簡訊、郵件及電話等3大類管道，全面傳授防詐祕笈，讓民眾可一眼識破詐騙手法，避免受騙。

台電透過新聞稿說明，電費提醒簡訊去年起已統一透過數位發展部開發的111政府專屬短碼簡訊平台發送，內容僅提醒民眾未繳電費的電號及月份，不會提供任何引導連結。民眾收到任何有網址連結的繳費通知簡訊，都是詐騙訊息，務必提高警覺。

台電表示，釣魚郵件也是常見詐騙手法，這類電子郵件看似由台電發出，但會遮擋用戶電號、也不會顯示用電地址，更會附上ZIP壓縮檔案，誘騙民眾開啟，進而導致電腦受駭。民眾收到通知繳費郵件時，只要發現有「遮電號、無地址、壓縮檔」3大特點，就是詐騙釣魚信件。

台電指出，提醒繳費電話分為電話語音及人員致電2種，電話語音內容播放完畢即結束通話，不會轉接客服人員；而台電人員致電提醒繳費時，既不會要求核對民眾身分證字號，也不會將電話轉接警察機構或提供匯款帳號。若民眾接聽電話時聽到「身分證、轉接、匯款」等關鍵字，即可判斷為詐騙電話。

台電說明，民眾如果想要查詢電費繳款情形，可至台電官網以電費帳單上的電號查詢，亦可使用台灣電力APP確認。若接獲任何可疑簡訊、郵件或電話，請立即洽台電24小時客服專線1911或165反詐騙專線詢問，以免受騙。

台電 詐騙 電費

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