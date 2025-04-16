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市場波動中現實力 法盛盧米斯賽勒斯美國成長基金勇奪雙獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2024年全球股市歷經多次驚濤駭浪，包括升息壓力、美國經濟衰退疑慮與日圓升值等挑戰。AI生成
2024年全球股市歷經多次驚濤駭浪，包括升息壓力、美國經濟衰退疑慮與日圓升值等挑戰。AI生成

2024年全球股市歷經多次驚濤駭浪，包括升息壓力、美國經濟衰退疑慮與日圓升值等挑戰，整體股市仍屢創新高，主動型基金的靈活操作與選股能力成為焦點。由中國信託投信總代理的「法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金」表現亮眼，一舉榮獲2025年「商周Smart智富台灣基金獎」北美股票型基金獎，以及2025年LSEG理柏台灣基金獎（美國股票三年期），展現專業投資團隊的卓越實力與前瞻眼光。

中國信託投信表示，法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金由操作經驗超過20年的法盛盧米斯賽勒斯成長股票策略投資長阿齊茲（Aziz Hamzaogullari）及其帶領之投資團隊，專注布局美國大型成長股，鎖定人工智慧（AI）、雲端運算、高效能運算（HPC）等具長期成長潛力的未來趨勢產業。

法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金投資團隊以深度研究與精準選股著稱，秉持二高一低（高品質、高成長、低估值）策略，積極篩選具結構性優勢的企業，並在2024年震盪劇烈的市場環境中展現韌性及繳出優異成績單。

「我們相信，尋找那些具被長期競爭優勢、能主導自身成長軌跡的結構性優越企業，比起試圖預測宏觀經濟與地緣政治變化所帶來的短期受益者，更具投資價值。」法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金投資團隊指出，「無論市場處何種環境，我們始終專注於長期價值。」

展望2025年，中國信託投信預期美國經濟將持續溫和擴張，聯準會潛在降息將帶來更寬鬆的資金環境，進一步支撐成長型企業的評價。美國作為全球科技創新的領頭羊，如AI、雲端運算、半導體、電動車、醫療創新等領導企業，預期將持續受惠於科技突破與穩健獲利。面對不確定性仍高的市場環境，建議投資人可透過定期定額方式參與美股市場，掌握長線成長動能，同時有效分散短期波動風險。

法盛美國成長基金定期定額績效（資料來源：Bloomberg，中國信託投信整理，統計期間：2016年6月至2025年02月底）
法盛美國成長基金定期定額績效（資料來源：Bloomberg，中國信託投信整理，統計期間：2016年6月至2025年02月底）

中國信託 美國經濟 美股 股票

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