揪洗產地違規轉運 財經部會5年裁罰近3000萬元

朝野立委關切洗產地、違規轉運查核，根據經濟部、財政部統計，2020年至今，依貿易法或自由貿易港區設置管理條例裁處的案件近800件，包含警告或罰鍰，5年總罰鍰金額約達新台幣2958萬元。

立法院財政委員會今天邀請財政部、經濟部等部會就「防範中國大陸產品低價傾銷及透過台灣洗產地問題之因應策略」進行專題報告，並備質詢。民進黨立委林楚茵等朝野立委關切洗產地查核，以及自由貿易港區違規轉運罰鍰過低。

列席備詢的財政部長莊翠雲、經濟部次長江文若皆表示，政府會全力阻絕、不容許中國洗產地的情況發生。

莊翠雲進一步指出，自由貿易港區設置管理條例主管機關是交通部，目前條例規定的罰鍰金額，是3萬元以上、30萬元以下，比貿易法的最高300萬元來得低，她認為可建議交通部是否考慮提高相關罰則。

根據財政部關務署統計，從2020年到去年底，自由貿易港區違規轉運案件裁處約40幾件，包含祭出罰鍰或警告，總罰鍰金額約140.5萬元。

至於非屬自貿港區部分，根據經濟部國際貿易署統計，2020年至今，依據貿易法，裁處產地標示不實案件共744件，分別處以警告、罰鍰，罰鍰共處2818萬元；原輸入國包括中國、日本、越南、美國、泰國、德國、韓國、印尼等國。