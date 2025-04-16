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M&G新興市場債券基金 連續勇奪理柏基金獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
M&G新興市場債券基金獲獎，由台灣總代理人富盛證券投顧副董事長馬瑜明(圖右)代表領獎。圖/富勝投顧提供
M&G新興市場債券基金獲獎，由台灣總代理人富盛證券投顧副董事長馬瑜明(圖右)代表領獎。圖/富勝投顧提供

M&G新興市場債券基金A(美元)獲得2025理柏台灣基金獎「環球新興市場當地貨幣債券」五年期及十年期獎項的殊榮，連續二年獲頒理柏台灣基金獎的M&G新興市場債券基金，以其深具競爭優勢的投資策略，在長期績效及分散風險等數據皆有亮眼表現，獲得專業基金評選獎項的認同。

M&G新興市場債券基金的投資策略有三大特色：

一、Flexible，333靈活調整三大債種，該基金採333策略布局強勢貨幣主權債、公司債及本地政府債，投資彈性大，各債種配置皆可0-100%。

二、Earning，新興債市收益率高，基金主要投資標的之一的新興債收益率來到歷史相對高檔，投資價值高，其中，本地債收益率達6.7%，優於過去十年平均值的6.0%。

三、Diversity，多元布局分散風險，基金投資團隊全面評估各國投資機會，由下而上發掘投資機會，佈局近90個國家，有效降低單一國家所造成的風險。

隨著美國總統川普入主白宮，再度掀起貿易戰，市場對於新興市場前景擔憂也隨之上升。然而，如果我們回顧川普首任任期，新興市場債券走勢其實相對穩健，其中，川普上一任期就職後一年，新興市場債表現甚至較其他債種更強勁。

展望2025年，M&G投資團隊認為，新興市場債仍然具備以下四大優勢：

一、較高殖利率：儘管在2024年利差有所收窄，在新興市場債券的殖利率仍然具吸引力。

二、通膨受控制：新興市場央行的貨幣政策緊縮仍領先於其他已開發國家的央行。近期的新興市場固然面臨壓力，通膨大致平穩受控。

三、成長潛力佳：跟已開發國家相比，當前市場對新興市場經濟成長預測是樂觀的，提振了相關資產類別的吸引力。

四、違約率走低：就新興市場而言，主權債和公司債發行機構的違約率料將維持在低水位，遠低於 2020 年以來的水準。

債券 川普 新興市場

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