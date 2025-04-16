中保科技落實ESG 中保物流榮獲第三屆ESG物流永續獎

中保科技集團旗下中保物流公司第三屆ESG物流永續獎憑藉其創新的「雲端智慧派遣與碳效率管理」解決方案，從眾多競爭者中脫穎而出，獲得金獎。

中保科強調，此不僅標誌著中保物流公司在環境、社會和治理（ESG）領域的重大突破，更為行業樹立了新的標竿。根據統計，自2023年至2024年間，中保物流在台北港進行了超過50萬次車趟運輸，累計減少了約575,566公斤的二氧化碳排放量，相當於1.48座大安森林公園的吸碳量。

「雲端智慧派遣」是以中保物流開發的專利「ESG雲端領料系統」搭配雲端車隊平台，打造包括地磅、掃描、控制、辨識和開單五大模塊物流作業，並採用無紙化流程，以智能方式提高物料管理的安全性、專業性、效率及品質。本系統已獲得經濟部智慧財產局的專利認證（新型第M604025號），具備三大特色，1無紙化操作：使用QR碼進行物料出庫，取代實體紙張，減少途中車輛不斷怠速及再啟動，有效減少碳排放。2智能派遣管理：運用雲端資訊連線，降低人為操作失誤，提升作業效能。3實時訊息傳遞：確保各通行關卡間的信息即時及多方傳送，進一步提升運作效率。

中保物流董事長郭家名代表領取金獎獎座及證書並發表演講，分享「雲端智慧派遣與碳效率管理」的ESG創新。郭董事長表示：「非常榮幸能夠獲得這個獎項，這是對我們長期以來在ESG領域投入的一個極大肯定。未來，我們將繼續堅持創新，努力成為全球物流業永續發展的典範。」