32%對等關稅衝擊 標普估台灣 GDP 成長率將腰斬至1.1%
標普全球3月已下調台灣今年GDP成長率為2.1％，以反映川普2.0不確定性；且假設美國2日宣布32%對等關稅全面實施，GDP成長率將下降至1.1%。而標普旗下中華信評今也發布「台灣金融業信用焦點更新」中對台灣金融產業展望大多為穩定；近期關稅貿易不確定因子對於金融產業影響屬於間接性。
川普2.0時代已帶來全球經濟、貿易等不確定性升溫。標普全球在3月略下調亞太地區各國的GDP成長率來反映亞洲各國今年所面臨的經濟不確定性。其中對於台灣實質GDP成長率預估，今、明兩年均為2.1%；通膨年平均今年為1.3％，明年降至0.8％；今年底央行利率為1.63％、明年底降息至1.3％。今年底台幣兌美元匯率為33.0、明年底升至32.7。
標普以4月2日宣布的美國關稅新規全面實施情境假設，台灣2025年GDP成長率將由2.1％大幅降至1.1%，2026年GDP成長率亦將由2.1％降至1.1%。
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