布局全球、專注長期投資 有望提高勝率

受到川普關稅政策反覆多變的影響，國際金融市場近期表現劇烈震盪，美國股市更是首當其衝。柏瑞投信表示，儘管短期內市場面臨較大的不確定性，但回顧歷史可發現，每當市場發生短期快速的大幅修正後，往往皆能為股市帶來長期趨勢往上的新契機。因此展望未來，中長期佈局全球股市仍是較為適宜的策略，可採用柏瑞環球重點股票策略掌握全球股市彈升契機。

柏瑞投信投資策略部主管帥仕偉表示，雖然市場對川普延後對等關稅的政策反應正向，同時出現止跌回穩的跡象，但後續若有任何風吹草動還是有可能再度出現回檔的風險。隨著美國經濟陷入衰退的機率上升，建議投資人除了美股之外，亦可多關注全球其他區域的投資機會。此外，投資目光應該拉長，不要太早離開市場以免錯過未來彈升行情。

柏瑞環球重點股票基金主要投資於全球市場的股票，採用柏瑞環球重點股票策略，透過獨家研發的生命週期分類研究(LCR)與股票風險評估(ERA)，兼顧主動分散配置和風險控管，挑選出優質標的進行中長線布局，近日獲得2025理柏(LSEG Lipper)台灣基金獎，在「環球股票」五年期_類別贏得二連霸(2024、2025)，更在「環球股票」類別中連續第三年獲獎。

面對近期市場的劇烈波動，柏瑞環球重點股票基金(基金之配息來源可能為本金)經理人Robert Hinchliffe表示，投資人若高度專注於短線情緒時，可能容易做出錯誤的投資決策，例如在企業成長性尚未完全反應在股價上時就賣出，而長線投資人反而能找到尚未被充分定價的機會，聚焦在企業的競爭優勢與結構性成長空間，較能穿越市場短期波動、進一步提高投資組合的勝率。