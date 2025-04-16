關稅核彈全球引爆 聚焦金融股動能強

近期由於美國課徵對等關稅，全世界股市震盪劇烈，台股也無法倖免，因此上周二(8日)政府宣布國安基金進場護盤，金融族群逆勢反彈，穩定市場信心。在市場不確定性高的環境下金融族群亦為政府先行護盤的投資標的。

市場預估台股基本面無虞，股市波動雖加大，2025年企業獲利成長率仍維持雙位數成長，各季度獲利成長率先降後升，最好季度預計落在第4季，但受到去(2024)年基期墊高影響，成長動能較去年溫和，獲利具成長力公司較值得期待，金融產業近十年來持續獲利維持正成長，金融產業先天擁有的優勢將更為彰顯，獨具護城河優勢，跟隨市場壯大等優勢，因此聚焦金融+傳產成分股的台股ETF，將仍是投資人尋求長期成長的投資好選擇。

永豐優息存股ETF（00907）基金經理人林永祥表示，00907相較於市場上其他熱門高股息ETF而言，最主要的特色是其成分股排除電子股，僅選擇產業相對穩定的金融及傳產股，前十大成分股中超過一半是金融業，還有航空、海運等不同產業的獲利優等生，00907是台股ETF中只有金融+傳產成份股的ETF，為適合投資人長期持有選擇，投資人可視自身的風險承擔能力，透過ETF進行單筆或定期定額投資。

對於一般投資人來說，ETF是相對方便的投資工具，能夠分散單一個股的風險，協助投資人參與長期資產成長機會。此外，搭配不同篩選邏輯的ETF，如以存股領息為目標的永豐優息存股ETF及搭配具備投資潛力的永豐台灣ESG永續優質ETF基金（00888），兩者組合可以同時擁有台股投資契機及分散個股風險。須注意目前大盤相對波動，因近期關稅及國際地緣政治，短期可能面臨震盪風險。