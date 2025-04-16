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淘寶在台登記營業項目不符 經濟部裁罰120萬限期改正

中央社／ 台北16日電

美國取消中國低價包裹進口免稅規定，立委要求台灣應嚴格管理中國電商淘寶經濟部官員表示，淘寶於捷運站刊登平面廣告，不符合該公司登記營業項目，經濟部要求限期改正並裁罰業者新台幣120萬元，官員補充強調，若業者沒有限期改正，必要時可要求撤資。

立法院財政委員會今天邀請財政部、經濟部等部會就「防範中國大陸產品低價傾銷及透過台灣洗產地問題之因應策略」進行專題報告，並備質詢。

淘寶2018年經台灣主管機關核准，成立在台合法運營的陸資公司「香港商淘寶國際產業有限公司台灣分公司」，得在台進行品牌行銷推廣業務。民進黨立委郭國文質詢關切，淘寶在台灣登記營業項目與實際營運不符，也牽涉個資外流等問題。

列席備詢的經濟部次長江文若表示，去年雙11相關廣告，其實經濟部已對此公司進行裁罰，也有要求改正。

郭國文進一步追問，若淘寶沒有改正，經濟部後續會有何措施。江文若表示，必要時可以要求撤資。

民進黨立委賴惠員質詢關切，此案改正期限是到何時。江文若回應，改正期限現在還沒到，應是到今年上半年。

經濟部進一步說明，淘寶在台灣登記的營業項目有「電子資訊供應服務業」跟「廣告傳單分送業」這2項業務，針對淘寶在捷運站刊登平面廣告，經濟部認定已超出「廣告傳單分送業」的範圍，裁罰淘寶新台幣120萬元。

至於要求淘寶更正事項，經濟部說明，業者須遵守「廣告傳單分送業」營運範圍，但若業者希望未來可以刊登平面廣告，須事先申請增加營業項目，但前提必須是開放陸資投資項目，並經由審查通過。

廣告 淘寶 經濟部

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