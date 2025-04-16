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美關稅戰衝擊 立委點名難替代藥品盤點缺自費項

中央社／ 台北16日電

美國關稅戰恐波及藥品，雖衛福部5大對策穩定供藥，但立委發現行政院支持方案，衛福部卻拿不到預算；重新盤點美國進口難替代藥物應納入自費項目，以利全盤掌握用藥剛性需求。

衛福部長邱泰源今天出席立法院「面對國際經貿情勢瞬變，我國如何因應並確保藥品、醫療器材等各面向供應正常，保障國人權益」專題報告並備詢，說明已建立缺藥平台、制定必要藥品清單、鼓勵業者增加原料藥來源及儲備、建立原料藥加速審查機制、主動監控國內外藥品供應。

民進黨立委林淑芬指出，沒有美國關稅戰，台灣缺藥已經很嚴重，擔心未來狀況變得更加嚴峻，尤其是美國進口的癌症用藥、疫苗、高階醫材、小兒醫材、抗生素等，癌症用藥是救命藥，出現缺口，不可能讓癌症患者等2個月再繼續治療，要求衛福部重新盤點美國製造輸入藥品。

林淑芬點出衛福部提出的必要藥品清單沒有納入自費品項，癌症標靶藥物、免疫疾病生物製劑等，需要使用這些藥物的民眾，願意傾家蕩產，就是因為這群病人急需救命，這明明是剛性需求，面對美國關稅戰，政府卻沒有進行盤點，對自費用藥個案衝擊恐怕難以預估。

衛福部食藥署長姜至剛表示，根據統計，輸入藥品許可證製造廠為美國有214張，其中在專利期內可替代性低藥物60項；美國進口較難替代醫材共3項，均屬少見特殊性醫材。目前藥物跟醫材沒有聽到任何短缺狀況，持續監控生產端與進口端，避免出現搶貨、囤貨。

健保署長石崇良說，健保目前收載藥物美國進口藥物共有176項，其中72項在必要藥品清單，24項為抗腫瘤、免疫相關藥物，還有感染相關用藥與血液相關藥物各18項，多在專利期之內，屬於市場寡占，所以可替代性較低，「不是絕對不能替代，是替代難度比較高。」

石崇良表示，健保目前收載藥物83%是國內製造，國外進口最多來自歐洲，美國輸入仍屬於少數，美國進口藥物必要藥品清單最多是抗腫瘤藥物，但使用頻率沒有很高，在臨床上使用不是完全不能替代，面對各類美國進口藥品較難替代風險，允諾進一步盤點清楚。

美關稅戰恐牽動藥物供應，衛福部提出相關對策穩定，其中包含必要時爭取額外預算支應，但國民黨立委王育敏表示，行政院因應美國關稅政策祭出的新台幣880億元支持方案，衛福部預算是0元，疑似忽略美國關稅之戰對藥品衝擊，「若需要補助藥廠，錢從哪裡來？」

衛福部長邱泰源說，這次美國關稅戰對社會國際挑戰是一波一波，首波無影響藥物，現在沒有這個問題，所以大家不用過不擔心，行政院因應美國關稅政策支持方案每筆預算都有用處，衛福部在第1階段足可應付，健保成長率比往年高，較有空間，同時有把握未來爭取到預算。

美國 衛福部 關稅

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