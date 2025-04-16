面對關稅戰民眾焦慮 立委盼緩繳貸款

】「面對川普關稅戰，企業除了擔心訂單減少，還怕銀行催繳，盼財經部會暫緩還款期限！」綠委邱議瑩16日質詢經濟部長郭智輝時表示，政府一定要避免企業的銀根不要被銀行抽走，盼經濟部、金管會協調銀行暫緩還款，郭智輝表示，舊有貸款可先還息不還本；藍委楊瓊瓔則呼籲中央成立單一窗口，郭智輝回應說會研議。

海關嚴防洗產地

立法院經濟委員會16日邀請國發會主委劉鏡清、經濟部長郭智輝及財政部次長李慶華等人就「因應國際貿易情勢變化，如何協助國內廠商擴大國際市場」進行報告。民進黨立委邱議瑩質詢時表示，美國相當關心台灣洗產地的問題，我國是否有準備如何因應，郭智輝表示，經濟部有4大做法可因應。

他舉例說，政府會監測產品進口量，輸美產品會勾稽；對違規轉運（洗產地）會從嚴處罰，包括3百萬罰緩與取消進出口資格，未來也會加強反傾銷調查與業者宣導。邱議瑩追問說，針對業者宣導的部分，包括工具機、扣件等產業的材料會有從中國進口的部分，業者擔心中國鋼材在台灣傾銷，郭智輝承諾會加大查緝力道。

還款期限展延半年

邱議瑩表示，行政院長卓榮泰近日表示紓困880億的《特別條例》會暫緩一周，扣件業者是否會納入輔導範圍？郭智輝強調，會具體根據每家廠商受困情況不同，給予充分協助。邱議瑩另外提醒，銀行此時不抽銀根很重要，財經部會要如何避免這種狀況？郭智輝回應說，舊有貸款繳息不還本、還款期限展延半年、銀行也會加速處理相關流程。

「現有紓困若有不足，未來一定會加碼！」郭智輝如此向邱議瑩，還有緊接著質詢的國民黨立委楊瓊瓔保證。但楊瓊瓔希望政府可以設立單一窗口，協助包括海運、中小微企業一起處理相關問題，郭智輝表示會研議，但經濟部現在也有馬上辦中心等管道可適用，但楊瓊瓔仍希望建立跨部會、位階提升的單一窗口，廠商反映問題也才比較安心。

楊瓊瓔另外表示，目前政府對中小微企業的紓困中，在880億裡面僅有50億，但中小微企業佔台灣9成以上就業人口，希望未來可以增加，但郭智輝表示，經濟部相關的就有410億，中小企業不會只有50億使用，但楊瓊瓔強調，台中包括工具機、零組件、扣件、自行車與航太等產業，恐在此次關稅戰中重創，政府一定要密切關注相關需求。

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