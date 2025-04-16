快訊

不只145％！白宮最新聲明：對中國關稅增至245％

NBA／巴特勒轟38分、柯瑞包辦最後10分 勇士破附加賽魔咒搶下第7種子

德國杜絕納粹！「取消文化」竟會加速民主崩解？

面對關稅戰民眾焦慮 立委盼緩繳貸款

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院經濟委員會16日邀請國發會主委劉鏡清、經濟部長郭智輝等官員就「因應國際貿易情勢變化，如何協助國內廠商擴大國際市場」進行報告。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
立法院經濟委員會16日邀請國發會主委劉鏡清、經濟部長郭智輝等官員就「因應國際貿易情勢變化，如何協助國內廠商擴大國際市場」進行報告。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

】「面對川普關稅戰，企業除了擔心訂單減少，還怕銀行催繳，盼財經部會暫緩還款期限！」綠委邱議瑩16日質詢經濟部長郭智輝時表示，政府一定要避免企業的銀根不要被銀行抽走，盼經濟部、金管會協調銀行暫緩還款，郭智輝表示，舊有貸款可先還息不還本；藍委楊瓊瓔則呼籲中央成立單一窗口，郭智輝回應說會研議。

海關嚴防洗產地

立法院經濟委員會16日邀請國發會主委劉鏡清、經濟部長郭智輝及財政部次長李慶華等人就「因應國際貿易情勢變化，如何協助國內廠商擴大國際市場」進行報告。民進黨立委邱議瑩質詢時表示，美國相當關心台灣洗產地的問題，我國是否有準備如何因應，郭智輝表示，經濟部有4大做法可因應。

他舉例說，政府會監測產品進口量，輸美產品會勾稽；對違規轉運（洗產地）會從嚴處罰，包括3百萬罰緩與取消進出口資格，未來也會加強反傾銷調查與業者宣導。邱議瑩追問說，針對業者宣導的部分，包括工具機、扣件等產業的材料會有從中國進口的部分，業者擔心中國鋼材在台灣傾銷，郭智輝承諾會加大查緝力道。

還款期限展延半年

邱議瑩表示，行政院長卓榮泰近日表示紓困880億的《特別條例》會暫緩一周，扣件業者是否會納入輔導範圍？郭智輝強調，會具體根據每家廠商受困情況不同，給予充分協助。邱議瑩另外提醒，銀行此時不抽銀根很重要，財經部會要如何避免這種狀況？郭智輝回應說，舊有貸款繳息不還本、還款期限展延半年、銀行也會加速處理相關流程。

「現有紓困若有不足，未來一定會加碼！」郭智輝如此向邱議瑩，還有緊接著質詢的國民黨立委楊瓊瓔保證。但楊瓊瓔希望政府可以設立單一窗口，協助包括海運、中小微企業一起處理相關問題，郭智輝表示會研議，但經濟部現在也有馬上辦中心等管道可適用，但楊瓊瓔仍希望建立跨部會、位階提升的單一窗口，廠商反映問題也才比較安心。

中小企業紓困不夠？

楊瓊瓔另外表示，目前政府對中小微企業的紓困中，在880億裡面僅有50億，但中小微企業佔台灣9成以上就業人口，希望未來可以增加，但郭智輝表示，經濟部相關的就有410億，中小企業不會只有50億使用，但楊瓊瓔強調，台中包括工具機、零組件、扣件、自行車與航太等產業，恐在此次關稅戰中重創，政府一定要密切關注相關需求。

【更多精采內容，詳見

中小企業 經濟部 邱議瑩

延伸閱讀

崇越子公司要開發台東風電？郭智輝：這樣講我會很難過

一句「把吃苦當吃補」被狂酸 被問到今天幾點起床？郭智輝斷然回一句

Taiwan Select搶單大會23日登場 郭智輝：創造5億美元商機

美國關稅戰開打…經長：盡量溝通 爭取公平

相關新聞

兼顧國家與能源安全 彭啓明：核能確實應該保留

中華民國化學工業責任照顧協會（TRCA）今天舉辦2025年年會，環境部長彭啓明會中談到核能表示，為幫台灣找到更多淨零的可...

政府積極與美國談關稅 林伯豐：不必急著打前鋒

美國啟動對等關稅，三三會理事長林伯豐今日表示，美國對台灣徵收32%的關稅非常不合理，台商也承受不起，而今年的經濟成長率可...

崇越子公司要開發台東風電？郭智輝：這樣講我會很難過

台東土地上也會長出風機？東成電力公司籌備處規畫在台東成功、長濱設置25部風機，遭到在地居民反對，經濟部長郭智輝今日表示，...

一句「把吃苦當吃補」被狂酸 被問到今天幾點起床？郭智輝斷然回一句

經濟部長郭智輝昨天在立法院答詢時表示，小時候都睡到8點，但現在6點就要起床，把吃苦當吃補，遭酸現在這位子坐得很苦、不知民...

面對關稅戰民眾焦慮 立委盼緩繳貸款

「面對川普關稅戰，企業除了擔心訂單減少，還怕銀行催繳，盼財經部會暫緩還款期限！」綠委邱議瑩16日質詢經濟部長郭智輝時表示，政府一定要避免企業的銀根不要被銀行抽走，盼經濟部、金管會協調銀行暫緩還款，郭智輝表示，舊有貸款可先還息不還本；藍委楊瓊瓔則呼籲中央成立單一窗口，郭智輝回應說會研議。

美國啟動國安調查將對我半導體課關稅？經長回應了

美國商務部將針對半導體、藥品啟動232調查，並據此徵收關稅。經濟部長郭智輝16日在立法院經濟委員表示，美國政府正進行國安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。