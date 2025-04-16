政府積極與美國談關稅 林伯豐：不必急著打前鋒

美國啟動對等關稅，三三會理事長林伯豐今日表示，美國對台灣徵收32%的關稅非常不合理，台商也承受不起，而今年的經濟成長率可能連1.5%都達不到，因此企業界提出建議，希望政府保障業者的生存。

林伯豐表示，希望政府能夠協助業者的水、電跟工業區土地方面能得到充足供應，同時要在稅費方面有所優惠，例如所得稅的獎勵、貨物稅的減免、印花稅的免除等，讓台商能繼續生存。

林伯豐表示，美國的關稅政策，同樣會讓美國國內產生通貨膨脹，特別是在明年美國即將要期中選舉，因此應該看六個月後是否還能夠繼續執行，而政府則要讓台商道明年期中選舉後還能繼續存活，否則企業就可能放無薪假。

其次，林伯豐表示，台商對於市場的分布、商業模式的提升、研發產品研發提高附加價值必須要更努力，而對美國美國的23%外銷總額，應該至少要有一半能夠找到其他市場。

林伯豐也說，大陸是台灣最大的貿易對象，貿易占比31%，希望在經濟問題方面，政府要努力協助業者能夠繼續完成外銷，或者增加到大陸的外貿出口，雖然美國對大陸也課重稅，但業界看自己的生存比較重要，例如說美國外銷到大陸的產品是什麼？台商是不是研究能取代美國在大陸的產品，這些都是應該思考的。

對於台灣積極要與美國協商談判，林伯豐則認為，應該讓大陸、日本、南韓與越南等國先談，「那麼現在我們打前鋒啊，一定是挨打。」他認為，台灣沒有實力與美國對抗，應該讓其他比較有實力的國家先去談判，台灣才好根據他們的結果，提出對台灣有利的規範。