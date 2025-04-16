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美國啟動國安調查將對我半導體課關稅？經長回應了

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

美國商務部將針對半導體、藥品啟動232調查，並據此徵收關稅。經濟部長郭智輝16日在立法院經濟委員表示，美國政府正進行國安調查、政府將密切關注、並積極與美國協商，他強調，台美為策略夥伴，希望與美戶客戶共同努力，爭取我台廠能有平等、具有競爭力的關稅。

郭智輝今日上午赴立法院經濟委員會進行「因應國際貿易情勢變化，如何協助國內廠商擴大國際市場」專案報告並備詢答。綠委林岱樺、李坤城質詢川普擬對半導體、藥品徵關稅，同時美商務部啟動232調查，詢問郭智輝如何因應。

郭智輝回應，經濟部已有模擬狀況，因為美國視半導體涉及國安，美國政府正進行國安調查，政府密切關注中，並積極與美國協商，此外，台美為策略夥伴，台美半導體產業高度關聯，美國七大科技業供應鏈都是台灣，台灣做好產品出口到美國，所有稅都是美國客戶負擔，顯見台美合作關係很深。

他坦言，「影響力比較大的是客戶端」，並且希望透過政府協商及客戶幫助，讓美國政府了解到，對台灣半導體課稅沒有好處。

郭智輝也說，預期美國會針對半導體及藥品先丟出一個關稅，各國再來跟美國談，我方是希望爭取台廠能有具競爭、平等的關稅，這也是我方與客戶方共同努力目標。

半導體 美國商務部 關稅

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