兼顧國家與能源安全 彭啓明：核能確實應該保留

中華民國化學工業責任照顧協會（TRCA）今天舉辦2025年年會，環境部長彭啓明會中談到核能表示，為幫台灣找到更多淨零的可行之路，同意必須研究未來的新核能技術和培育相關人才，也坦言從國家和能源安全角度來看，核能確實應該要留下來。

面對氣候變遷的嚴峻挑戰，彭啓明於本次年會進行「碳定價、碳關稅與2035國家減碳新目標」專題演講，聚焦全球碳市場的動態及碳關稅的影響，剖析碳定價機制，以及如何與供應鏈合作減少碳排放，共同探討企業如何在永續發展的道路上穩健前行。

今年1月23日「國家氣候變遷對策委員會」上公布國家減碳新目標草案，相較於基準年2005年，台灣2032年減量32±2%、2035年減量38±2%，若以日韓算法來換算，和峰值年2007年相比，2035年可減少43%至47%。

彭啓明表示，為何要±2？因為要面對國際政經新局勢，以及等待全球最新氣候科技的瓶頸與突破，例如小型模組化反應爐（SMR），以及國內AI用電需求等，加上財劃法修正，氣候資金投入的不確定性。

進一步談到核能，彭啓明指出，日本有核能，但延役和重啟都花了很多錢，核三則將在今年5月17日執照屆滿停機，台灣如果要延役和重啟核能同樣也是要花大筆經費，但法令修正、核安檢查、核廢料處理等都很複雜，還要有全民共識，沒那麼容易，而且啟動核能電價就不漲，這是不可能的。

現場有企業提問，廢核的德國也在發展SMR，台灣是否也有要發展SMR？彭啓明說，台灣確實在做相關研究，因為要幫台灣找到更多淨零的可行之路，國際上最快2030年可以商轉，但目前SMR廠，發電量400MW就要百億美金以上，而且SMR一個大概14公頃，比大巨蛋還大。

彭啓明表示，已開發國家擁有的核電廠，平均都已經36年，因此大多國家不是延役就是重啟，也同意必須研究未來的核能技術和培育相關人才。

現場有企業談到，國家努力淨零碳排，但也應該同時考量國安，否則天然氣被封鎖就沒戲唱了，甚至為了淨零反而讓國家都沒了。彭啓明表示，自己並沒有什麼非核家園的信仰，但從國家和能源安全角度來看，核能確實要留下來。