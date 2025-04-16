美國對等關稅衝擊 陳世凱：盤點對觀光可能影響

美國實施對等關稅，交通部長陳世凱今天在立法院交通委員會答詢時表示，目前對交通產業並無大衝擊，未來對觀光可能的影響正盤點中。

立法院交通委員會今天安排交通部業務報告，並提出「美國課徵對等關稅對我交通公私部門之衝擊與因應」專題報告，財政部、外交部、經濟部、行政院經貿談辦公室也派人列席並報告。

國民黨立委洪孟楷關心美國對等關稅對觀光的衝擊，並要求交通部應爭取行政院因應美國對關稅的特別預算。

陳世凱說，目前美國對等關稅尚無直接影響觀光產業，未來要觀察兩項重要指標，一是郵輪的開票是否下降，其次是國內旅宿訂房率是否下降，目前雖然都無下降，但會盤點未來可能的影響。

觀光署長周永暉說，觀光署已研擬相關方案，有觀光基金預算可以支應。

根據交通部提出的書面報告，若美國關稅引發全球貿易戰，造成通貨膨脹。物價上漲，將導致旅遊成本上漲，波及商務旅客及企業國外獎勵旅遊，同時改變旅遊消費需求，減少高價產品支出或轉往消費較低或性價比較高的旅遊目的地，影響長程線旅客來台意願，也可能使出境旅遊需求轉向國內旅遊。

其次，交通部評估，一旦消費者可支配所得變低，可能轉向購買平價或實惠的旅遊產品，考驗觀光業者成本控管、產品定價及促銷應變能力。