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防堵所有洗產地破口 財長：採取精進措施

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

美國祭出對等關稅，行政院長卓榮泰下令要全力防止陸貨繞道來台洗產地。財政部長莊翠雲16日強調，所有破口都必須防堵，未來也會採取精進措施，包括對於高風險廠商的擴大查檢或是加強查核密度強度都會再擴大。

莊翠雲16日上午赴立法院財委會進行「防範中國大陸產品低價傾銷及透過台灣洗產地問題之因應策略」專題報告，朝野立委都關心台灣可能會被利用來洗產地。

莊翠雲在報告時指出，為防堵中國大陸出口貨品規避美國加徵關稅，繞經我國偽冒臺灣製造後違規轉運「洗產地」至美國，致損害國內產業利益，本部採事前預防、事中嚴查及事後嚴罰三道防線因應，並以此為基礎，更進一步規劃精進作為。

三道防線防堵違規轉運作為包括事前預防，配合經濟部公告，要求廠商出口時檢附證明文件，與經濟部合作，篩選高風險貨物及廠商嚴審，海關主動提示注意訊息，輔導出口廠商強化法遵；事中嚴查，針對出口美國貨物，篩選可疑目標，海關查驗貨物時，嚴查產地，針對高風險業者，海關於保稅倉間加強查核貨品標示；事後嚴罰，移請主管機關嚴罰違規廠商。

有立委質詢時詢問哪些為所謂高風險產品項目時，莊翠雲指出，目前主要以大陸被美國列為反傾銷和301條款的商品為主，但在美國把大陸商品對等關稅提高至145％之後，因此未來其它商品也有可能洗產地，財政部會在三道防線的基礎上再精進。

據關務署統計，從2018年美中貿易戰開始到現在，在自貿港區大約抓到43件違規涉及洗產地，已開罰約百萬元，另外違反貿易法的部分，則由經濟部國貿署裁處。至於未來是否會提供檢舉獎金讓民眾糾舉洗產地行為，莊翠雲表示將會研議。

經濟部 美國

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