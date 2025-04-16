聽新聞
0:00 / 0:00
崇越子公司要開發台東風電？郭智輝：這樣講我會很難過
台東土地上也會長出風機？東成電力公司籌備處規畫在台東成功、長濱設置25部風機，遭到在地居民反對，經濟部長郭智輝今日表示，不支持有生態環境疑慮、地方不支持的陸域風機規劃方案。
不過，立委張啟楷發現，東成電力還沒成立公司，也查無地址，聯絡電話卻跟「光宇工程顧問公司」相同，而光宇又是崇越的子公司，質詢曾經擔任崇越董事長的郭智輝是否知情？郭智輝澄清，光宇是他離開崇越董事會後，崇越才買的公司，「千萬不要竹篙湊菜刀，這樣我會很難過」。
張啟楷說，這有利益迴避的問題，但郭智輝強調，當他已經不是經營者時，硬要這樣說他很不公平，如果他買台塑的股票是台塑的股東，「台塑有問題的話，那我也有問題嗎？」
張啟楷質詢表示，經濟部既然已表態不支持台東陸域風電案，那就沒什麼題，因為風力發電開發案要經過經濟部，如果經濟部支持開發，就有瓜田李下的質疑，應該利益迴避，還好郭智輝不贊成，如果贊成那就麻煩了。
郭智輝強調，他行事光明坦蕩蕩，只要找到他有任何違法違規之事，可以去提告，「這一點錢，我看不上眼，千萬不要用這種事來攻擊我」，他在擔任經濟部長前5年就已離開崇越。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言