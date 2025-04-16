崇越子公司要開發台東風電？郭智輝：這樣講我會很難過

台東土地上也會長出風機？東成電力公司籌備處規畫在台東成功、長濱設置25部風機，遭到在地居民反對，經濟部長郭智輝今日表示，不支持有生態環境疑慮、地方不支持的陸域風機規劃方案。

不過，立委張啟楷發現，東成電力還沒成立公司，也查無地址，聯絡電話卻跟「光宇工程顧問公司」相同，而光宇又是崇越的子公司，質詢曾經擔任崇越董事長的郭智輝是否知情？郭智輝澄清，光宇是他離開崇越董事會後，崇越才買的公司，「千萬不要竹篙湊菜刀，這樣我會很難過」。

張啟楷說，這有利益迴避的問題，但郭智輝強調，當他已經不是經營者時，硬要這樣說他很不公平，如果他買台塑的股票是台塑的股東，「台塑有問題的話，那我也有問題嗎？」

張啟楷質詢表示，經濟部既然已表態不支持台東陸域風電案，那就沒什麼題，因為風力發電開發案要經過經濟部，如果經濟部支持開發，就有瓜田李下的質疑，應該利益迴避，還好郭智輝不贊成，如果贊成那就麻煩了。

郭智輝強調，他行事光明坦蕩蕩，只要找到他有任何違法違規之事，可以去提告，「這一點錢，我看不上眼，千萬不要用這種事來攻擊我」，他在擔任經濟部長前5年就已離開崇越。