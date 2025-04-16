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友達董事長彭双浪：關稅不確定性 有可能導致今年季節性需求改變

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
友達董事長彭双浪（左）與總經理柯富仁16日出席Touch Taiwan 2025系列展。記者李珣瑛/攝影
友達董事長彭双浪（左）與總經理柯富仁16日出席Touch Taiwan 2025系列展。記者李珣瑛/攝影

友達（2409）董事長彭双浪16日表示，美國打算向全球開徵對等關稅，又宣布暫緩90天實施，這有可能導致今年季節性需求改變。

彭双浪今天出席Touch Taiwan 2025系列展接受媒體採訪表示，原先預估今年供需往健康的方向走，並且回到正常的季節循環。但是關稅議題的不確定性，有可能造成季節性需求改變。這個現象已經從去年第4季到今年第1季客戶端提早拉貨、補庫存觀察得到。

彭双浪期望關稅議題盡快落幕，因為企業經營最怕的是不確定性，但該有的成本確立了，企業才能做相對長短布局因應。

友達董事長彭双浪（左）與總經理柯富仁16日出席Touch Taiwan 2025系列展。記者李珣瑛/攝影
友達董事長彭双浪（左）與總經理柯富仁16日出席Touch Taiwan 2025系列展。記者李珣瑛/攝影
友達董事長彭双浪（左）與總經理柯富仁16日出席Touch Taiwan 2025系列展。記者李珣瑛/攝影
友達董事長彭双浪（左）與總經理柯富仁16日出席Touch Taiwan 2025系列展。記者李珣瑛/攝影

彭双浪 關稅

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