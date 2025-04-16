歐、印、中東擴大綠能建設 中國大陸加入搶銅行列

英國能源智庫Embe發布報告表示，2024年可再生能源發電量提供全球32%的電力，創下新的紀錄。且受到全球熱浪和數據中心的推動，整體電力需求也增長4%；該智庫的電力和數據分析師表示，美國總統川普徵收全面關稅引發貿易戰，加劇人們對能源安全的擔憂，這可能會進一步刺激今年對再生能源的需求。

歐盟委員會預測，歐盟國家預計將在今年增加89吉瓦的新再生能源容量，其中包括70吉瓦的太陽能和19吉瓦的風能。歐盟國家今年的可再生能源裝置容量將創歷史新高。而德國電網公司－安普里翁Amprion也表示，在未來五年內將其輸電網絡的投資金額增加到400億美元，使輸電網絡可以輸送更多可再生電力。該筆投資金額比去年發布的計畫中成長32.4%。

根據中國海關總署公佈的數據顯示，2025年3月大陸進口銅礦砂及其銅精礦239.4萬噸，今年第1季累計進口710.8萬噸，較去年同期增長1.8%，顯示大陸已開始重新加入搶購關鍵金屬材料「銅」的行列。

值得留意的是，阿聯酋再生能源公司－馬斯達爾Masdar表示，繼去年收購多數股權後，目前已全資收購希臘再生能源公司－特納能源Terna Energy，這是馬斯達爾再生能源公司國際擴張策略的另一步；該公司在聲明中表示，未來還計劃在亞洲和美國拓展業務。並希望在2030年將再生能源產能，從目前的5.1萬兆瓦提高到10萬兆瓦。

智利礦業部長和智利國家銅業公司總裁在國際銅業協會會議上也表示，貿易戰可能為印度帶來機會，因為該國的銅消費量預計將會成長。智利國家銅業公司總裁表示：目前印度人均銅消費量為0.7公斤，而世界平均水平為3.5公斤，印度擁有巨大的增長潛力；此外印度正在電氣化，目前印度有一個耗資1,000億美元的太陽能風能綜合開發計劃，其占地面積與巴黎相當，未來將產生巨大的銅需求。

街口投信分析，由於市場風險情緒降溫，使得資金持續回流至大宗商品，再加上市場認為，川普政府仍將針對能源轉型關鍵金屬銅課徵進口關稅，進而再度推升近期紐約銅價。