關稅對我海陸空運衝擊評估出爐 交通部提三大方向因應

美國總統川普提出對等關稅，交通部也針對我國的運輸做出相關評估，由於我國對外貿易仰賴海空運輸，尤其美國係我國第二大出口國家，如未來美國仍維持原有高關稅政策，恐將對我國際海空運輸造成影響，倘後續全球關稅問題，造成通貨膨脹、物價上漲，以及全球經濟成長放緩等連鎖反應，恐亦影響觀光旅遊市場及相關產業。

交通部指出，川普基於「貿易平衡」及「產業保護」，原宣布自114年4月9日起實施「對等關稅」，其中對我國出口至美國之貨物將課徵32%之關稅；後於4月10日凌晨宣布，針對75個已聯繫美國討論貿易相關議題、且沒有對美國報復的國家，對等關稅稅率於90天內先維持在10%。

然我國是海島型國家，對外貿易仰賴海空運輸，尤其美國係我國第二大出口國家，113年對美出口金額達1,114億美元，占總出口23%，爰如未來美國仍維持原有高關稅政策，恐將對我國際海空運輸造成影響，亦將連帶影響國內貨櫃貨運量；另倘後續全球關稅問題，造成通貨膨脹、物價上漲，以及全球經濟成長放緩等連鎖反應，恐亦影響觀光旅遊市場及相關產業。

對於交通各公私部門可能造成之衝擊與影響，包括在海運部分，國籍航商短期尚未有航線及航班調整規劃，惟受到先前公布4月9日將實施對等關稅之影響，有部分貨主取消訂艙，原預估5月份裝載率約70~80%，較4月份裝載率75~85%略減約5%。因美國已暫緩實施課徵對等高關稅，短期裝載率已逐步恢復，後續變化仍需視美方關稅政策持續觀察。

空運部分，目前我國已與34個國家地區建立直達航網，計有客運航線177條、貨運航線108條，合計285條航線，連接全球117個城市。其中經營飛美航線國籍與外籍業者計有5家（中華航空（2610）、長榮航空（2618）、星宇航空（2646）、聯合航空及達美），載客數約391萬人次。客運部分夏季班表甫於3月底核准，目前尚未有因美國高關稅政策而取消航班情形；至貨運部分，經洽我國籍業者表示，近日受先前公布之生效日（4月9日）影響，航空貨運量略有增加。然美國已於4月10日宣布對等關稅暫緩實施90日，由於對等關稅措施對全球貿易、供應鏈及航空運輸需求可能發生重組作用，航空公司已密切注意市場需求變化。

陸運部分，經洽詢我國汽車貨運相關公會及相關業者評估，汽車貨運業及汽車路線貨運業以配送國內物件之內銷產業為主，目前評估尚無影響及需政府協助之事項；另汽車貨櫃貨運業則以載運國際貨物為主，美國課徵對等關稅，若影響未來出口往美國之海運貨櫃量，則可能連帶影響國內貨櫃貨運量，相關影響情形仍須持續觀察。以內需為主之水泥、砂石等原物料貨運需求，可能因國內工程建設動能而改變，另穀物為進口貨物，占臺鐵總貨運量約3.5%，是否對臺鐵貨運業務造成影響亦待持續觀察。

至於在觀光部分，目前美國課徵關稅尚未直接影響觀光產業，惟倘引發全球貿易戰，造成通貨膨脹、物價上漲，將導致旅遊成本上漲，波及商務旅客及企業國外獎勵旅遊，同時改變旅遊消費需求，減少高價產品支出或轉往消費較低或性價比較高的旅遊目的地，影響長程線旅客來臺意願，亦可能使出境旅遊需求轉向國內旅遊。由於消費者可支配所得變低，可能轉向購買平價或實惠的旅遊產品，將考驗觀光業者成本控管、產品定價及促銷之應變能力。

交通部也提出因應做法，包括掌握航線布局及貨物流向變化，協助海空運業者增加營運彈性、滾動調整國際市場行銷布局，提升觀光吸引力及穩定產業競爭力、密切關注美國關稅後續發展，持續掌握我國交通公私部門營運情形適時提供支持措施。