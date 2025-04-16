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嚴防中國產品在台洗產地 財部：研議提供檢舉獎金

中央社／ 台北16日電

為防堵中國產品透過台灣洗產地，財政部今天指出，除3道防線因應，各關區也成立強化違規轉運查核小組，針對鼓勵民眾檢舉不法，會研議是否提供民眾獎金，以增加誘因。

立法院財政委員會今天邀請財政部等就「防範中國大陸產品低價傾銷及透過台灣洗產地問題之因應策略」進行專題報告，並備質詢。

財政部在報告中指出，為防堵中國出口貨品規避美國加徵關稅，繞經台灣偽冒台灣製造後違規轉運「洗產地」至美國，導致損害台灣產業利益，財政部採事前預防、事中嚴查、事後嚴罰3道防線因應。

除3道防線之外，財政部再端出4項精進措施，首先，關務署所屬各關由關務長率隊，成立違規轉運強查小組，監控轄區出口美國貨物數量有無異常波動，鎖定轄內高風險廠商，執行強查行動，每週至少查核1次。

第2，蒐集國內外情資，運用經濟部回饋裁處案件資料，分析相關違規態樣，納入風險分析資料庫，透過大數據鎖定可疑廠商及貨品。第3，擴大宣導商民遵守相關規定，避免觸法。第4，鼓勵檢舉不法，全民協力打擊不肖廠商。

民進黨立委吳秉叡質詢時關切，針對鼓勵檢舉不法，財政部是否考慮提供民眾獎金以增加誘因，列席備詢的財政部關務署長彭英偉表示，這部分會好好研議。

財委會輪值召委、民進黨立委賴惠員裁示，洗產地檢舉獎金方面，請財政部在研議2個月後提供相關報告。

美國 財政部

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