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防堵中國貨洗產地 經部4招嚴打違規最高罰鍰300萬

中央社／ 台北16日電

美國高關稅措施恐導致中國產品經由台灣洗產地，經濟部長郭智輝今天表示，政府對洗產地議題嚴陣以待，這也攸關台灣在談判時能否獲得美國信任。為防堵違規轉運，經濟部採取監測進口量、從嚴處罰、加強反傾銷調查和加強對業者宣導等4項作法，違規者最高可處以新台幣300萬元罰鍰。

郭智輝今天出席立法院經濟委員會就「因應國際貿易情勢變化，如何協助國內廠商擴大國際市場」進行報告，並備質詢。民進黨立委邱議瑩、林岱樺質詢時紛紛關切洗產地議題，詢問政府是否足以因應。

郭智輝表示，政府對洗產地議題嚴陣以待，美國非常關注，這也攸關台灣在談判過程能否獲得美國信任，經濟部對違規轉運採取4項作法，包括監測進口量、從嚴處罰、加強反傾銷調查以及加強對業者宣導，違規者最高罰300萬元。

至於主要針對哪些業者宣導，郭智輝表示，已對扣件、工具機等業者宣導，因為業者有些材料是從中國進口到台灣來加工。

面對美國關稅衝擊，邱議瑩認為，扣件業者站在海嘯第一排，未來須加大查緝力道，監測中國鋼材是否大量傾銷到台灣。郭智輝表示，已委託工總調查了解。

依據貿易法第17條第2款及第28條規定，出口貨品若有產地標示不實，得處警告、6萬至300萬元罰鍰或停止輸出入貨品，情節重大者，得廢止出進口廠商資格。

為避免廠商因對原產地認定等相關進出口規定不熟悉而違規，經濟部表示，今年第1場宣導會已於4月15日舉辦，總計超過600人出席，主要參與業別為機械業、電子業、金屬業、紡織業及化學業等。

經濟部 美國

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