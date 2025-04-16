關稅豁免期 港務公司爭取東南亞貨源中轉台灣

美國實施對等關稅，對台灣課徵32%，10日起90天內先維持10%。台灣港務公司評估，東南亞可能有轉單效應，爭取貨源來台灣中轉至美國。

立法院交通委員會今天安排交通部業務報告，並提出「美國課徵對等關稅對我交通公私部門之衝擊與因應」專題報告，財政部、外交部、經濟部、行政院經貿談判辦公室也派人列席並報告。

根據交通部書面報告，在美國關稅90日豁免期內，東南亞可能產生轉單效應，為爭取貨源來台灣中轉至美國，台灣港務公司已要求基隆與高雄自營櫃場，投入船席與後線場地支援，並研議調整獎勵誘因，提升台灣中轉貨量。

交通部評估，如果短期台灣出口需求增加，而有艙位供需失衡情形，航港局即時啟動「國際海運運輸平穩小組機制」，協調國籍航商增加航班艙位。

交通部認為，國際海空貨運自由化程度高，國籍業者為避開高風險地區或順應產業鏈遷移，會依據市場變化，機動靈活調整航線、班次，民航局及航港局審慎因應運輸需求變化，協助業者機動調整全球航線網布局及增加營運彈性。

交通部說，國籍航商短期尚未有航線及航班調整規劃，受到先前4月9日將實施對等關稅影響，有部分貨主取消訂艙，預估原5月裝載率約70%至80%，較4月略減5%，因美國暫緩課徵對等關稅，短期裝載率已逐步恢復，後續變化需視美方關稅政策觀察。

空運部分，交通部說，客運尚未有因美國對等關稅政策而取消航班情形，貨運受先前公布4月9日生效日影響，略有增加，評估對等關稅對全球貿易、供應鏈及航空運輸需求可能發生重組作用，航空公司已密切注意市場需求變化。