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一句「把吃苦當吃補」被狂酸 被問到今天幾點起床？郭智輝斷然回一句
經濟部長郭智輝昨天在立法院答詢時表示，小時候都睡到8點，但現在6點就要起床，把吃苦當吃補，遭酸現在這位子坐得很苦、不知民間疾苦。今天媒體問到部長早上幾點起床時，郭智輝短答「這是個人的事不回應」。
立法院經濟委員會今（16）日邀請國發會、經濟部、財政部首長就「因應國際貿易情勢變化，如何協助國內廠商擴大國際市場」進行報告並備詢。郭智輝會前接受媒體聯訪，但拒絕回應今天幾點起床。
不過，針對吃苦當吃補一說，挨轟不知民間疾苦，郭智輝回應表示，他是民間來的，「民間疾苦我怎麼可能不知道？」針對這些可能受到美國關稅影響，感覺訂單可能減少，工作沒那麼多的廠商，政府會去一一了解，第一先抒困，第二協助他們取得美國以外的訂單，來增加他們的市場，這是經濟部目前在做的事情。
至於與美國談判是否在優先名單內的質疑，郭智輝說，「我們已跟美國先開過視訊會議了。」
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