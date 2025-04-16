Taiwan Select搶單大會23日登場 郭智輝：創造5億美元商機

美中關稅戰夾殺，對者呼籲政府協助開拓美中以外國際市場。經濟部長郭智輝表示，23日將舉辦「「Taiwan Select 全球搶單大會」，將有德、英、韓、日等48國 471位國外買主來台，安排國內1805家次企業與海外買主洽談，預估可創造約5億美元商機。

美國對等關稅雖然延後實施，目前台灣的暫定稅率為32％，在川普政府關稅政策下，全球貿易體系將進入新的變局，牽動全球供應鏈重大調整，郭智輝今日應立法院經濟委員會要求，報告「因應國際貿易情勢變化如何協助國內廠商擴大國際市場」。

郭智輝表示，經濟部近2周以來，密集安排與企業界座談，與多個工商團體舉辦產業座談會，向業者說明美國關稅政策及行政院的，「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，以確保政府政策能符合產業需求。

針對「如何協助國內廠商擴大國際市場」，經濟部另外透過外貿協會主動關懷業

者，蒐集企業意見，這些業者多關切美國訂單將有重大變化，希望政府協助開拓美國及中國以外的國際市場。

郭智輝表示，數月前已就對川普關稅政策嚴陣以待，透過全球駐外單位擴大邀請各國買主來台採購， 23日舉辦「Taiwan Select 全球搶單大會」，，屆時將有包括德國、英國、韓國、日本等48國471位國外買主專程來台，並已安排國內1805家次企業與海外買主洽談，預估可創造5億美元商機。

同時，為進一步協助受美國關稅影響較大的機械、精密零組件、手工具、汽配等產業，經濟部24日將邀請至少50位海外買主至中部產業重鎮進行媒合洽談。

另外，經濟部規劃下半年分別於台中、高雄重點產業聚落辦理2場「產業聚落搶單大會」，邀請國際買主，深入機械零組件、水五金、金屬製造、扣件等產業聚落，以精準鏈結買主需求，呈現我商生產整合優勢。